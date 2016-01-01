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الزراعة: تعويض المزارعين عن المواشي النافقة من مرض الجلد العقدي.. فيديو

الخميس 05/يوليه/2018 - 05:21 م
أرشيفية
أرشيفية
فاطمة رضا
قال حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مرض الجلد العقدي الذي يصيب الماشية يستوجب التحصين الإجباري، وهو أحد الأمراض الفيروسية وينتقل عن طريق الباعوض.

وأضاف "عبدالدايم"، في مداخلة هاتفية، لبرنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن برامج الحماية والتحصين تتم كل 6 أشهر على مستوى الجمهورية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن انتشار المرض سببه عدم تعاون بعض المربين في تحصين الماشية، أو عدم الإبلاغ عند ظهور حالات عدوى، مؤكدًأ على أن وزير الزراعة اعتمد 100 ألف جنيه للمحافظات المتضررة من المرض لتوفير الأمصال الخاصة به.

وتابع: أن الوزارة تقوم بالتعويض عن الماشية النافقة بشرط أن تكون الماشية مؤمن عليها في صندوق التأمين على الماشية، مناشدا المزارعين فور ظهور أي مرض على الماشية بالتواصل مع الوزارة او مديرية الطب البيطري لإتخاذ الاجراء الفوري ضد هذا المرض.

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