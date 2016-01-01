مفاجأة .. الدورى الصينى يبدد أحلام الزمالك فى ضم أيوب الكعبى

أكدت بعض التقارير الصحفية المغربية أن أيوب الكعبى نجم نادي نهضة بركان بات قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الدورى الصينى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .



وأوضحت التقارير أن النجم المغربى تلقى عرضا خلال الساعات القليلة الماضية من جانب أحد أندية الدورى الصينى مقابل 5 ملايين دولار .



وهو الأمر الذى يشير إلى أن اللاعب بات مهددا بالانتقال إلى الزمالك خلال الفترة الحالية رغم المفاوضات المكثفة التى قام بها مسئولو القلعة البيضاء فى الفترة الأخيرة من أجل التعاقد مع اللاعب .



ويعد أيو الكعبى أحد أهم المهاجمين فى أفريقيا فى الوقت الحالى فى ظل القدرات الفنية والتهديفية الخاصة التى يمتلكها ونجاحه فى خطف كل الأنظار إليه فى الفترة الأخيرة ومشاركته مع المغرب فى نهائيات كأس العالم الماضى بروسيا .