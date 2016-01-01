جناح الإسماعيلي: مرحبا بمركز المهاجم الصريح

قال وجيه عبدالحكيم جناح الإسماعيلى، إنه لا يمانع المشاركة فى مركز المهاجم الصريح، مشيرا إلى أنه سبق له اللعب فى هذا المركز حينما كان لاعبا بفريق دمنهور.



وتألق عبدالحكيم خلال ودية بتروجيت التى انتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف وشارك فيها بمركز المهاجم الصريح.



وأضاف: ”أتطلع لخدمة الفريق فى أى مركز يحتاجنى فيه ،لدينا تحديات جديدة بالمشاركة بأربع بطولات على رأسها دورى أبطال أفريقيا وكأس العرب للأندية الأبطال”.



وواصل: ”هدفى تحقيق مزيد من التألق مع الفريق للانضمام لصفوف منتخب مصر بجانب المنتخب الأوليمبى”.



واختتم حديثه: ”سنقاتل من أجل الفريق لاستعادة منصات التتويج وأن نكون قدر طموحات الجماهير العريضة”.