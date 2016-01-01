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ثقافة

نجوم الطرب وأمسية شعرية ضمن نشاط التنمية الثقافية

الجمعة 06/يوليه/2018 - 08:15 ص
صدى البلد
طارق موسى
يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية عددا من الفعاليات بمختلف مراكز الإبداع الفني التابعة له، في الفترة من 7 وحتي 9 يوليو 2018، بقاعة سينما الهناجر، في السادسة مساء السبت 7 يوليو.

يعرض فيلم "جبل بنات" ، بالتعاون مع نادي السينما الأفريقية، الفيلم من اخراج شيرين عاطف، وعرض فيلم " ليانا" من اخراج أرون كوب و اماندا كوب، ويعقب العروض ندوة يديرها الناقد فاروق عبد الخالق .

وفي مركز طلعت حرب الثقافي " بالسيدة نفيسة"، في السابعة مساء السبت 7 يوليو تعرض مسرحية "اللعبة الشقية"، بالتعاون مع مسرح العرائس التابع للبيت الفني للمسرح.

وفي ساحة الهناجر في الخامسة مساء الأحد 8 يوليو، تبدأ فعاليات مهرجان " أجازة سعيدة"، للأطفال من سن 5 وحتي 15 عاما، وتستمر حتي 14 يوليو، وتتضمن ورش فنية للأطفال منها تعليم فنون الجرافيك، الأشغال الفنية، الكاريكاتير، التشكيل، الرسم، بالإضافة لتدريب الأطفال علي الحرف التراثية تحت اشراف فناني مركز الفسطاط للحرف التراثية، ويعقب الورش عروض للساحر، الأراجوز ، خيال الظل، البنتومايم، عرائس الماريونت، كذلك ندوات لأولياء الأمور في مجال الإرشاد الأسري، وعروض بقاعة سينما الهناجر للأفلام الفائزة في ملتقي القاهرة الدولي للرسوم المتحركة.

وببيت الشعر العربي" بيت الست وسيلة، وفي السابعة مساء الأحد 8 يوليو، تقام أمسية شعرية يشارك فيها الشعراء: عبد الستار سليم، سعدني السلاموني، سماح هلال، والأمسية من تقديم الشاعر السماح عبد الله.

وبمتحف أم كلثوم" قصر المانسترلي"، في الثامنة مساء الأحد 8 يوليو، يقام حفل فني لفرقة نجوم الطرب، قيادة الفنان الدكتور مصطفي أحمد، وباقة من اغنيات الزمن الجميل منها امانة عليك، يا حليلة يا حليلة فيها حاجة حلوة، علي اللي جري 3 سلامات وغيرها.

وبمركز طلعت حرب الثقافي" بالسيدة نفيسة"، في الثانية عشر ظهر الإثنين 9 يوليو، تقام ندوة توعية وورشة اورجامي بالتعاون مع جهاز شئون البيئة .

وفي مركز ابداع الطفل "بيت العيني"، في الحادية عشر صباح الأحد 8 يوليو، يتم تنظيم جولة للأطفال بعنوان" كل سبيل حياة" للتعرف علي الأسبلة بمنطقة الغورية .

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