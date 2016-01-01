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رئيس مجلس الدولة يناقش رسالة دكتوراه بجامعة الزقازيق

الخميس 05/يوليه/2018 - 05:19 م
رئيس مجلس الدولة
رئيس مجلس الدولة يناقش رسالة دكتوراه بجامعة الزقازيق
وائل شاهين - محمد الطحاوى
استقبل الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق اليوم المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة والأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس النيابة الإدارية بالشرقية وعدد من مستشاري مجلس الدولة في الفتوي والتشريع ونائبًا عن وزير الأوقاف وأعضاء مجلس النواب خلال زيارتهم للجامعة.

جاء ذلك لحضور مناقشة رسالة دكتوراه بقسم القانون الدولي العام مقدمة من الباحث أحمد عبد العزيز طه إبراهيم تحت عنوان "مكافحة الإغراق وتسوية المنازعات الناجمة عنه في ظل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ".

وتكونت لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة من الدكتور سعيد سالم جويلي استاذ القانون الدولي جامعة الزقازيق والدكتور حسين حنفي عمر استاذ القانون الدولي العام بجامعة المنوفية والدكتور عبد الهادي محمد مقبل أستاذ الإقتصاد المالية العامة بجامعة طنطا .
رئيس مجلس الدولة يناقش رسالة دكتوراه بجامعة الزقازيق
رئيس مجلس الدولة يناقش رسالة دكتوراه بجامعة الزقازيق
رئيس مجلس الدولة يناقش رسالة دكتوراه بجامعة الزقازيق

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