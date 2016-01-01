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برلمان

برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول الإهمال بمستشفي المبرة بأسيوط

الخميس 05/يوليه/2018 - 05:26 م
النائب البدري أحمد
النائب البدري أحمد ضيف
فريدة علي - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
تقدم النائب البدري عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط بطلب إحاطة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حول تدني مستوي الخدمات الصحية بمستشفي المبرة بأسيوط.

واكد عضو مجلس النواب، أن مستشفى المبرة بأسيوط والتابعة للتأمين الصحي كانت تضم 480 سريرا والان تضم حوالي 140 سريرا، ومنذ اكثر من عام لم يتم بها إجراء اي عمليات رمد او مسالك او عظام حيث تقوم المستشفى بتحويل المرضي الي المستشفي الجامعي باسيوط، مؤكدا ان مستشفي المبرة تكلف التأمين الصحي أكثر من 50 مليون سنويا.

كما وجه النائب الشكر لمستشفي الايمان الجديدة، مشيدا بدور مدير المستشفي الدكتور عبد الرحمن فتح الله في تطوير مستوي الخدمه داخل المستشفي، كما وجه الشكر لمحافظ اسيوط علي دعم مستشفي الإيمان الجديد بمليون جنيه بغرض تجهيز غرفة عمليات مجهزة بالكامل بجميع الاجهزة الطبية.

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