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ثقافة

تكريم حسين رياض وعبد الرحمن أبو زهرة .. الأربعاء

الجمعة 06/يوليه/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
طارق موسى
يكرم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج محمد الخولي إسم رائد المسرح المصري الفنان القدير حسين رياض والفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة،وذلك في الثامنة مساء الأربعاء القادم 11يوليو2018 بالمسرح القومي بالعتبة.

يتضمن برنامج التكريم إهداء وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي الأستاذ خالد جلال درع الرواد وشهادة تقدير للسيدة فاطمة حسين رياض والقدير عبد الرحمن أبو زهرة،بعد عرض فيلم تسجيلي يستعرض المسيرة الفنية لكل منهما،مع شهادات الفنانة القديرة رجاء حسين وإيزيس المسرح المصري سهير المرشدي وملكة الرومانسية لبنى عبد العزيز.

كما يتم إهداء السادة الحضور كتيب يتناول رحلة عطاء الراحل حسين رياض بعنوان "حسين رياض والألف وجه" إعداد د.عمرو دوارة ،وآخر بعنوان"الملهم عبد الرحمن أبو زهرة"أعده الباحث المسرحي علي داوود،ويختتم الحفل بفقرة غنائية تقدمها الفرقة الموسيقية الدائمة بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

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