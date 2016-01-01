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كأس العالم

ليدرز أكاديميز تنظم احتفالية رياضية كبيرة لدعم تنشيط السياحة في شرم الشيخ

الخميس 05/يوليه/2018 - 05:14 م
صدى البلد
تنظم شركة ليدرز أكاديميز بطولة عربية لاكاديمية كرة القدم بالتعاون مع اكاديمية دراويش شرم الشيخ من دول السعودية والامارات وتونس والاردن و فلسطين و ليبيا و لبنان بحضور شخصيات رياضية و فنية و سياسية وسباق ماراثون لدعم مستشفي سرطان الاطفال ٥٧٣٥٧ وزومبا وبطولة في البلاي سيتشن وحفلا غنائيا ضخما يضم العديد من نجوم الغناء.

وتمت دعوة وزراء الشباب و الرياضة والسياحة والاثار و وليد البطوطي ورانيا علواني و عمرو وردة لاعب منتخب مصر، تحت رعاية النائب محمد المسعود و محافظ جنوب سيناء و بحضور قنوات فضائية و مواقع صحفية.

كما تمت دعوة دولة الهند كضيف شرف للبطولة وذلك بهدف تنشيط السياحة داخل جمهورية مصر العربية.

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