ليدرز أكاديميز تنظم احتفالية رياضية كبيرة لدعم تنشيط السياحة في شرم الشيخ

تنظم شركة ليدرز أكاديميز بطولة عربية لاكاديمية كرة القدم بالتعاون مع اكاديمية دراويش شرم الشيخ من دول السعودية والامارات وتونس والاردن و فلسطين و ليبيا و لبنان بحضور شخصيات رياضية و فنية و سياسية وسباق ماراثون لدعم مستشفي سرطان الاطفال ٥٧٣٥٧ وزومبا وبطولة في البلاي سيتشن وحفلا غنائيا ضخما يضم العديد من نجوم الغناء.



وتمت دعوة وزراء الشباب و الرياضة والسياحة والاثار و وليد البطوطي ورانيا علواني و عمرو وردة لاعب منتخب مصر، تحت رعاية النائب محمد المسعود و محافظ جنوب سيناء و بحضور قنوات فضائية و مواقع صحفية.



كما تمت دعوة دولة الهند كضيف شرف للبطولة وذلك بهدف تنشيط السياحة داخل جمهورية مصر العربية.