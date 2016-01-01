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كأس العالم

كأس العالم 2018 .. مدرب فرنسا يفتح النار على لاعبي أوروجواي

الخميس 05/يوليه/2018 - 05:16 م
منتخب أوروجواى
منتخب أوروجواى
عمرو الحلوانى
حذر ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، من خطورة منتخب أوروجواي قبل مواجهة الفريقين، غدًا الجمعة، ضمن دور الثمانية لكأس العالم 2018.

وقال ديشامب، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس :"أوروجواي فريق مختلف، يجب أن نتحلى بالصبر معهم، علينا أن نركز في الدفاع، لأن لدى المنافس قدرة كبيرة على التحول من الدفاع للهجوم بسرعة".

وأضاف :"لاعبو أوروجواي لديهم جودة الفرق اللاتينية، يعرفون كيف يستخدمون أقدامهم، وأحيانا أيديهم، نتمنى أن نكون في حالتنا غدا على المستوى الدفاعي والهجومي".

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