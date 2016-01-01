الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز إما أن يكون للجميع أو لا أحد

قال قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري اليوم الخميس إن قواته على استعداد لتنفيذ تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز وإنه إذا لم تستطع إيران بيع نفطها بسبب الضغوط الأمريكية فلن يسمح لأي دولة أخرى في المنطقة بذلك.



ونسبت وكالة تنسيم للأنباء إلى جعفري قوله "نأمل أن تنفذ هذه الخطة التي تحدث عنها رئيسنا إذا اقتضت الضرورة... سنجعل العدو يدرك أنه إما أن يستخدم الجميع مضيق هرمز أو لا أحد (سيستخدمه)".



