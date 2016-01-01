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ديني

أمين الفتوى يوضح حكم التسوق الشبكي

الجمعة 06/يوليه/2018 - 03:00 ص
الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان
إيمان طلعت
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التسويق الشبكي الذي يشترط فيه أن يشتري المشترك سلعة أو منتجا من منتجات الشركة فلا يجوز الاشتراك فيه.

وأضاف "عثمان" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية فى إجابته على سؤال " ما حكم التسويق الشبكي؟" أنه خرج فى الفترة الأخيرة شركات كثيرة تقوم على أنهم يشترطون على المشترك أن يشترى المنتج حتى يشترك معهم فهذه المعاملة عطلت شبابا كثيرين عن العمل فلابد أن ننتبه إلى بعض شركات التسويق.

وتابع قائلًا" إنه ظهر فى الفترة الأخيرة القبض على أكثر من شركة لأنهم يضاعفون فى سعر المنتج وينصبون على المشترى فينبغي على الشباب أن ينتبهوا إلى هذا".

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