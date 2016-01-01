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أخبار العالم

سياسي تركي يكشف موعد استفتاء أردوغان لعودة الخلافة العثمانية

الخميس 05/يوليه/2018 - 05:21 م
صدى البلد
شريف سيد
صرح الرئيس السابق للحزب الليبرالي الديمقراطي التركي جيم طوكير بأن تركيا ستشهد استفتاء من أجل عودة الخلافة في الذكرى المئوي لإلغاء الخلافة العثمانية.

وقال جيم طوكير وفق صحيفة "زمان" إن انتخابات الرئاسة التركية التي شهدتها البلاد في 24 يونيو الماضي ما هي إلا خطوات من أجل تمهيد الطريق لإعلان أردوغان نفسه خليفة للمسلمين.

وأضاف: "أردوغان سيطلب استفتاءً آخر في الذكرى المئوي لإلغاء الخلافة العثمانية لتقريرها من جديد" على حد تعبيره.

وتابع طوكير أن مشروع الشرق الأوسط الكبير لم يكتمل بعد، وأنه سيجرى في تركيا وبدعم من إسرائيل استفتاء لتقرير الخلافة وذلك من أجل السيطرة على الحركات الإسلامية المعارضة لإسرائيل. وزعم أنه من المخطط إجراء استفتاء الخلافة في 3 مارس 2024.

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