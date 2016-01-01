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أخبار العالم

الجيش السوري يتمركز قرب الحدود مع الأردن

الخميس 05/يوليه/2018 - 05:22 م
الجيش السوري
الجيش السوري
رويترز
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مراسها القول اليوم الخميس إن الجيش السوري تمركز قرب الحدود مع الأردن في محافظة درعا.

وذكرت أن الجيش السوري تمركز على بعد ستة كيلومترات من الحدود.

وتصاعد دخان أسود فوق المناطق التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة السورية قرب الحدود مع الأردن اليوم الخميس وشن الروس حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد ضربات جوية في حين سعت القوات الحكومية السورية للتقدم على الأرض.

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