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أخبار البلد

50 ألف جنيه مبيعات معرض ديارنا بمطروح خلال يومين

الخميس 05/يوليه/2018 - 05:28 م
غادة والي وزيرة التضامن
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
محمد عبد المنعم
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أعلنت المهندسة أماني غنيم رئيس الإدارة المركزية للتنمية أن مبيعات معرض ديارنا في مطروح بلغت منذ افتتاحه يوم 2 يوليو وحتى اليوم أكثر من 50 ألف جنيه حيث كانت أكثر المنتجات مبيعًا المفروشات والاكسسوار والكليم.

يأتي معرض ديارنا بمحافظة مطروح في إطار سلسلة معارض ديارنا التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظات الجمهورية، حيث يعد معرض مطروح هو الأول في هذا الإطار.

واكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريحات لها إن الوزارة من خلال دعمها لهذه المعارض تهدف إلى تشجيع الجمعيات والأسر المنتجة على المشاركة وتعظيم العائد التنموي من مشروعاتهم والترويج لها طوال العام من خلال تنظيم معارض في كافة محافظات الجمهورية لتحقيق الاستدامة فضلا عما تتيحه تلك المعارض من فرص تسويقية جادة لصغار وشباب المنتجين وكذلك بما تحققه من تنافس المنتجات داخل السوق المحلي.

ويشارك في معرض ديارنا بمطروح 120 عارضًا وسيقام على فترتين كل فترة تشمل 60 عارضًا ويشارك فيه 8 محافظات هي القاهرة والقليوبية وسوهاج وأسوان وشمال وجنوب سيناء والجيزة والغربية بالإضافة الى بعض الشركات منها الشوربجي والقابضة للغزل والنسيج .

جدير بالذكر إن فعاليات المعرض تستمر حتى 30 يوليو ويقام على مساحة 400 متر مربع وذلك لتلبية احتياجات المصطافين من المنتجات المتنوعة ويضم المعرض منتجات الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والاكسسوارات ومنتجات الكروشيه واللاسيه ومكملات الديكور .

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