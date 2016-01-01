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أخبار العالم

مقتل شخص وإصابة 13 آخرين في تفجير استهدف مظاهرة في منبج السورية

الخميس 05/يوليه/2018 - 05:27 م
مدينة منبج السورية
مدينة منبج السورية
أ ش أ
قتل شخص وأصيب 13 آخرون، اليوم الخميس، في تفجير استهدف مظاهرة في مدينة منبج شمال سوريا.

وقالت مصادر في مجلس منبج العسكري وفقا لراديو (سوا) الإخباري، إن تفجيرا وقع بواسطة لغم مزروع استهدف جموعا من المدنيين أثناء خروج مظاهرة منددة بالتدخل التركي في مدينة منبج السورية؛ ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 13 آخرين من بينهم طفلان و5 سيدات.

وتزامن تفجير منبج مع تفجيرين داخل مدينة جرابلس، الأول وقع بالقرب من شركة الكهرباء، واستهدف التفجير الثاني الحي الشمالي من المدينة دون وود معلومات دقيقة عن عدد الضحايا.

وأعربت سوريا - في وقت سابق - عن " إدانتها الشديدة ورفضها المطلق توغل قوات تركية وأمريكية في محيط مدينة منبج والذي يأتي في سياق العدوان التركي والأمريكي المتواصل على سيادة وسلامة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية".

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