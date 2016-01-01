ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

أمين الفتوى يبين حقوق الزوجة على زوجها

الجمعة 06/يوليه/2018 - 07:10 ص
الشيخ عويضة عثم
الشيخ عويضة عثم
إيمان طلعت
قال الشيخ عويضة عثمان، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القرآن الكريم أوصى الرجال بحسن معاملة زوجاتهم وجاء ذلك مؤكدا فى القرآن الكريم والسنة النبوية.

وأضاف "عثمان" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية فى إجابته على سؤال " ما هى حقوق الزوجة على زوجها؟"، أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقف وارسى القواعد الأخيرة لهذه الشرعية المطهرة فى حجة الوداع حيث حرم الربا وبيًن حق المرأة على الرجال فقال ((أوصيكم بالنساء خيرا)) وقال الله تعالى فى كتابه الكريم {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.

وأشار الى أن القرأن الكريم لم يوصى المرأة بمعاملة زوجها بحسن لأنها فى الغالب تعاشر بالمعروف ولكن اوصى الرجل عليه لأن العوج غالبا ما ياتى من الرجل.

وأوضح الى أن المعروف هو كل خير يوصله الرجل بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة وإطعامها وكسوتها وسكنها ومراعاة شعورها وكل ما هو طيب وخير.

ترشيحاتنا

على جمعة يوضح حكم الصلاة فى الطائرة

نقل صلاة الجمعة من مسجد محمد علي الأثري بالقلعة

توزيع 771 شهادة أمان على السيدات المستحقات بكفر الشيخ.. صور

المكرونة الفوتشيني أكلة أوروبية عشقها المصريون ..الطريقة الأصلية

حكم قضاء الصوم عن ميت لم يصم رمضان

انقطاع المياه لمدة 11 ساعة عن الزاوية الحمراء اليوم

الصحف السعودية: الفساد يسيطر على نظام الحوثيين في اليمن.. يوم هام في مباريات كأس العالم.. تهديدات إيران الخاصة بمضيق هرمز.. شابان سعوديان ينقذان طفلا في الولايات المتحدة

اليمن: مليشيات الحوثي نهبت 6 مليارات دولار العام الماضي

انتبه.. من أمراض مكيف الهواء القاتلة

معهد الفلك: وقوف كوكب الزهرة بجانب كوكبة الأسد الاثنين المقبل

موقف طريف للفنانة نجلاء فتحى و مأذون المشاهير.. فيديو

الخارجية الروسية تدعو بريطانيا للكف عن الألاعيب بالمواد الكيميائية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ديكور جديد للاستمتاع بالصيف من بلكونة المنزل ..صور

شاهد .. لفات طرح عصرية ومميزة للصيف

القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين لـ صدى البلد: استلمنا النقابة ولا يوجد بها مليم ورفضنا دعم الدولة .. لن نجري انتخابات قبل تعديل القانون .. و3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع معدل الجريمة

في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور

الشرطة تبحث عن قاتل طفلة في السادسة من عمرها ذبحت بلا رحمة

فيديو

أبرز فيديوهات التوك شو: تفاصيل لقاء الرئيس السيسى ومرسى قبل بيان 3 يوليو..ووزير البترول يزف بشرى سارة بشأن حقل نور العملاق
عبد الرحمن حمود:الدولة أمام تحد كبير للقضاء على الاستروكس
مأذون المشاهير يكشف كواليس الزيجة الأخيرة لرشدى أباظة..فيديو
محمد صلاح في حفل خطوبة شقيقه بطنطا.. فيديو
موقف طريف للفنانة نجلاء فتحى و مأذون المشاهير.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟