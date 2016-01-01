أمين الفتوى يبين حقوق الزوجة على زوجها

قال الشيخ عويضة عثمان، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القرآن الكريم أوصى الرجال بحسن معاملة زوجاتهم وجاء ذلك مؤكدا فى القرآن الكريم والسنة النبوية.



وأضاف "عثمان" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية فى إجابته على سؤال " ما هى حقوق الزوجة على زوجها؟"، أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقف وارسى القواعد الأخيرة لهذه الشرعية المطهرة فى حجة الوداع حيث حرم الربا وبيًن حق المرأة على الرجال فقال ((أوصيكم بالنساء خيرا)) وقال الله تعالى فى كتابه الكريم {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.



وأشار الى أن القرأن الكريم لم يوصى المرأة بمعاملة زوجها بحسن لأنها فى الغالب تعاشر بالمعروف ولكن اوصى الرجل عليه لأن العوج غالبا ما ياتى من الرجل.



وأوضح الى أن المعروف هو كل خير يوصله الرجل بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة وإطعامها وكسوتها وسكنها ومراعاة شعورها وكل ما هو طيب وخير.