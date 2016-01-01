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اقتصاد

تراجع مبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا 3.5% في يونيو

الجمعة 06/يوليه/2018 - 03:00 ص
مبيعات السيارات الجديدة
مبيعات السيارات الجديدة
أظهرت بيانات بقطاع السيارات البريطاني أن مبيعات السيارات الجديدة في البلاد تراجعت 3.5 بالمئة على أساس سنوي في يونيو ، متأثرة بالهبوط الحاد في مبيعات السيارات التي تعمل بالديزل.

وقالت جمعية مصنعي وتجار السيارات إنه جرى تسجيل 1.3 مليون سيارة جديدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بانخفاض 6.3 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2017.

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