العاصمة تحتفل بعيدها الـ1049.. المحافظ يستعرض الإنجازات في مؤتمر صحفي.. ويعلن فتح الحدائق أمام المواطنين مجانًا وتخفيض الأتوبيس النهرى 50 % خلال يومين.. و462 أتوبيس جديدا تنضم للنقل العام قريبا

محافظ القاهرة:

تطوير 40 مستشفى و14 مركزًا طبيًا وإنشاء 18 مدرسة جديدة

وفرنا ربع مليون متر مكعب مياه مهدرة ومسار خاص للدراجات بالشوارع

تطوير 69 شارعًا وميدانًا و4 مشروعات جديدة جاهزة للافتتاح

تحويل شق الثعبان لمدينة عالمية وتأسيس بورصة للرخام

نصف مليار جنيه تعويضات لأهالي مثلث ماسبيرو

إصدار كتاب رسمى من المحافظة يحكى تاريخ العاصمة منذ تأسيسها



تحتفل محافظة القاهرة بعيدها الـ 1049 غدا الجمعة، ويوافق السادس من يوليو كل عام بالتزامن مع إنشاء العاصمة في عهد الخليفة الفاطمى عام 969 م.



وعقدت محافظة القاهرة مؤتمرًا صحفيًا اليوم برئاسة المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، بمناسبة الاحتفال العيد القومى لمحافظة القاهرة، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة القاهرة بعابدين بحضور عدد من قيادات المحافظة على رأسهم اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة.



وكشف المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، عن برنامج المحافظة للاحتفال واوضح أنه سيؤدي صلاة الجمعة غدا فى مسجد محمد علي بحضور عدد من الوزراء أبرزهم وزير التنمية المحلية والنقل والأوقاف والقوى العاملة، ضمن برنامج الاحتفالات.



وأضاف عبدالحميد أن برنامج الاحتفالات يتضمن تنظيم مؤتمر للشباب بعنوان "معًا من أجل مصر" وسيتم افتتاحه يوم الأحد بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة عين شمس، وستشمل تنظيم رحلات للشباب للأماكن السياحية بالمحافظة، على أن تنتهى فعالياته يوم الخميس القادم.



وأوضح المحافظ، أنه سيتم إصدار كتاب رسمى من المحافظة يحكى تاريخ العاصمة منذ تأسيسها وحتى الأن بكل العصور التي مرت بها بالتفصيل والمحافظين الذين توالوا على قيادتها، بالتعاون مع أساتذة متخصصين فى التاريخ بالجامعات.



كما استعرض المؤتمر إنجازات المحافظة خلال عام والموقف التنفيذى للمشروعات التى أنشأتها المحافظة خلال هذا العام، وسيتم افتتاحها خلال أيام.



وأوضح محافظ القاهرة أنه جار تطوير 27 مستشفى على مستوى العاصمة، إضافة إلى تطوير الخدمة الصحية فى 13 مستشفى و 14 مركزا طبيا.



وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم الانتهاء من تطوير مجموعة من الأماكن التراثية، تضمنت العقارات الواقعة بنطاق القاهرة الخديوية، وترميم قصر الأميرة خديجة علاوة على تطوير ممر بهلر، ومنطقة البورصة وشارع الشريفين بوسط البلد.



وأوضح عبد الحميد أنه تم إنشاء 18 مدرسة جديدة خلال العام المنقضى، وجار العمل على إنشاء 47 مدرسة أخرى جديدة، بالإضافة إلى تطوير 119 مدرسة أخرى بينها 16 مدرسة أخرى جاهزة للافتتاح.



وقال محافظ القاهرة، إنه تم تطبيق منظومة النظافة الجديدة فى 10 أحياء، ومن المقرر أن يتم تعميمها تباعا في باقي الأحياء فور انتهاء عقود الشركات الأجنبية.



كما اعلن محافظ القاهرة، أن أجهزة المحافظة تمكنت بالتنسيق مع شركة المياه من توفير ربع مليون متر مكعب من المياه المهدرة بالقاهرة وكان يهدر ما يقرب من مليون متر يوميا، مشيرا الى ان المحافظة تسعى من خلال أجهزتها لمنع إهدار المياه بكل أشكاله.



وأكد المحافظ أنه وجه رؤساء الأحياء، التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمهتمين بالعمل الاجتماعى بنطاق الحى لتنفيذ مبادرات عملية لرفع مستوى النظافة، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة ستنشط مبادرة "خليك زى آدم" بعدد من الأحياء من جديد.



وأوضح محافظ القاهرة، أنه تم الاتفاق مع مديرية النقل لوضع أليات تنفيذ مبادرة الرصيف حق للمشاة وذلك من خلال وضع مواصفات للأرصفة سيتم تعميمها بجميع الأحياء وسيتم إشراك المواطن فى تنفيذها وتشمل المبادرة إخلاء الأرصفة من الإشغالات والمخالفات، وتأهيلها لتكون مناسبة للمواطنين.



وقال إنه سيتم عمل مسار معزول للدراجات بشوارع رمسيس والجمهورية وقصر النيل و26 يوليو وميدان التحرير بدلًا من ساحات الانتظار التي ستقتصر على الجراجات المنتشرة في القاهرة.



كما أعلن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن هناك عددًا من المشروعات جاهزة للافتتاح أبرزها مشروع المحروسة 1 السكني وتطوير كوبرى الجلاء وموقف السلام وجراج روكسى وعدد من الأسواق الحضارية الجديدة.



وأوضح محافظ القاهرة أنه جار العمل على تطوير 69 شارعًا رئيسيًا وميدانًا أبرزها شارع عباس العقاد وكوبرى الجلاء وتطوير ميدان وكوبرى السيدة عائشة، وإحياء مسار العائلة المقدسة بالقاهرة وتطوير كوبرى المطرية وتطوير كوبرى شمال طرة بجنوب القاهرة.



وتابع المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إن المحافظة تسعى منذ 10 أعوام لتقنين أوضاع الورش والمصانع الموجودة بشق الثعبان.



وأوضح المحافظ ان المحافظة نجحت فى تقنين وضع بعض الورش لتحسين البيئة نسيبًا، ومع ذلك ما زالت المنطقة عشوائية، مؤكدًا أن المنطقة بها ما يقرب من 1700 مصنع وورشة وبها 50 ألف عامل عمالة مباشرة، ومثلهم عمالة غير مباشرة.



وأكد أن مشروع تطوير شق الثعبان يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحويلها إلى مدينة عالمية لصناعة الرخام، وتأسيس بورصة للرخام.



وأوضح المحافظ، أن المحافظة استعانت باستشارى متخصص، ووضع تصور كامل للمدينة التى سيتم انشاؤها لصناعة الرخام بالمنطقة ، مؤكدًا أنه سيتم إنشاء مصنعين لاستغلال مخلفات الرخام، التى تدخل فى عدة صناعات.



وتابع إنه تم الانتهاء من هدم مثلث ماسبيرو بالكامل ، وجار العمل على تخطيط المنطقة بشكل شامل.



وأوضح أن التعويضات التى تم صرفها لأهالى المثلث قاربت النصف مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم تعويض 2600 أسرة تعويض مادى، و800 أسرة بوحدات سكنية بديلة فى نفس المكان.



وأضاف انه تم دفع 40 ألف جنيه لكل أسرة راغبة في العودة كبدل إيجار لمدة 3 سنوات وهى فترة إنشاء المشروع، وتسليمهم عقد بوحداتهم داخل المشروع، كما تم توفير وحدات سكنية بديلة بحى الأسمرات لـ 600 أسرة.



واوضح أن المحافظة تدرس حاليًا عدة طرق لتعويض الملاك، وفقًا للقانون وللخيارات المتاحة، مثل إعطائهم مساحة أرض داخل المشروع وفقًا لأسعار الأرض بالمنطقة بعد اخلائها من السكان، أو مساحة أرض خارج المنطقة.



كما اكد محافظ القاهرة، إن هيئة النقل العام بالعاصمة شهدت تطويرا ضخما خلال السنوات القليلة الماضية لم تشهده منذ عقود طويلة.



وأوضح محافظ القاهرة أنه تم تدعيم أسطول الهيئة بـ 90 أتوبيس جديدا بتكلفة 100 مليون جنيه، كما تم استلام 12 أتوبيس بدورين كدفعة أولى من إجمالى 40 أتوبيس.



وأضاف عبد الحميد أنه تم التعاقد على شراء 300 أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعى و12 أتوبيس خدمة شاقة، علاوة على 150 مينى باص جديدا.



وبمناسبة الإحتفال أعلن المهندس عاطف عبد الحميد، إنه سيتم فتج الحدائق لمدة يومين بداية من الغد الجمعة مجانًا، وتخفيض سعر تذكرة الأتوبيس النهرى 50 % خلال هذين اليومين.