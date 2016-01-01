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ثقافة

تكريم اسم أحمد رامى فى احتفال محبى الأطرش بذكرى رحيل أسمهان

الجمعة 06/يوليه/2018 - 04:59 ص
صدى البلد
طارق موسى
تكرم جمعية "محبى الموسيقار فريد الأطرش" برئاسة الفنان عادل السيد، اسم الشاعر "أحمد رامي" فى احتفالها بذكرى وفاة صوت الكروان الفنانة "اسمهان" التى رحلت عن عالمنا منذ 74 عام، وذلك فى السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة 6 يوليو الجارى بفندق سفنكس بجوار مبنى مجلس الشعب .

تكرم الجمعية الشاعر أحمد رامى عن أغنية ليالى الأنس، التى تعد من أشهر ماتغنت به أسمهان، ويستلم التكريم نجلته الدكتورة إلهام أحمد رامي، وأيضا يكرم الدكتور أحمد عيد مراد، رئيس الاتحاد العربي بكندا، وهو من أصدقاء الموسيقار فريد الأطرش، تقديرا لما قام به فى تحمل تكلفة اصلاح وترميم ضريح اسمهان علي نفقته الخاصة .

يحضر الاحتفالية أبطال مسلسل اسمهان، الفنان "أحمد صيام" الذى مثل دور محمد الأصبجى، والفنان "فراس ابرهيم" الذى قام بدور فؤاد الأطرش، والفنانة " أمل رزق" التى قامت بدور أمينة البارودى .

ويتحدث رئيس الجمعية عن الفنانة أسمهان التي رحلت عن عمر يناهز 27 عاما فى 14 يوليو 1944 أثناء تصوير فيلم "غرام وانتقام" التى قامت ببطولته أمام عملاق الفن الفنان يوسف وهبى، كما يتحدث رئيس الجمعية عن أهم أعمالها التى تعد محطات أساسية فى رحلتها الفنية .

ويتخلل برنامج الحفل باقة من أغانى أسمهان وشقيقها الفنان فريد الأطرش، يتغنى بها مطربة الأوبرا أحلام، والمطربة أسمهان، والمطربة زينب المصري، والمطربة هبة الخولي، والمطرب محمد وحيد، والمطرب سعيد العندليب .

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