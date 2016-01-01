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ديني

حكم تنظيم الأسرة باستخدام ربط المبايض

الجمعة 06/يوليه/2018 - 08:23 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إجراء عمليةُ رَّبْط نِّهائي لرحم الزوجة، إذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى حرامٌ شرعًا إذا لم تدعُ الضرورة إلى ذلك.

وأضاف "عثمان" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية فى إجابته على سؤال " ما حكم تنظيم الأسرة بإستخدام الربط لأنى أتعب من الحمل؟"، أن الطبيب هو الذى يحدد ويقرر فى هذه المسالة لأن الشرع نهى عن الربط الدائم للمرأة والرجل، فضلً عن أنه إذا كان هناك ربطٌ مؤقتٌ إذا ما احتاجت المرأة للإنجاب مرة أخرى فهذا ليس بحرام.

وأشار إلى أنه إذا كان الربط دائم وقال لها الطبيب انها لن يصلح معها اى وسيلة إلا الربط وكان هذا خطر على صحتها إن حملت مرة أخرى فهنا تلجأ الى الربط فالربط يكون فى حالات الضرورة الشديدة.

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