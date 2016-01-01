7 أعراض غريبة تظهر على الكلب تدل على إصابته بالإنفلونزا.. دراسة تثبت صحة انتقالها للبشر.. وغالبية الأوبئة ترتبط بالكلاب الضالة

7 علامات خطيرة تدل على الإصابة

بهذه الطريقة يتم تشخيص الطبيب انفلونزا الكلب

علاج انفلونزا الكلاب يعتمد على الحالة

دراسة تثبت انتقال انفلونزا الكلاب للإنسان بإنفلونزا الطيور والخنازير



وهذه الكلاب لديها سعال رطب عادة ويمكن أن يكون لها إفرازات أنفية، في بعض الأحيان، سيكون أكثر من سعال جاف، وفي معظم الحالات، تستمر الأعراض من 10 إلى 30 يومًا، وعادةً ما تختفي من تلقاء نفسها.



2- شديدة:



وبشكل عام، هذه الكلاب لديها ارتفاع في درجة الحرارة (فوق 104 درجة فهرنهايت)،. يمكن أن يحدث الالتهاب الرئوي ، وبالتحديد التهاب رئوي نزفي، ويؤثر فيروس الإنفلونزا على الشعيرات الدموية في الرئتين ، لذلك قد يسعل الكلب الدماء ويواجه صعوبة في التنفس إذا كان هناك نزيف في الحويصلات الهوائية ( الأكياس الهوائية )، و قد يصاب المرضى أيضًا بالتهاب رئوي جرثومي ، مما يزيد من تعقيد الحالة.



وتشمل العلامات العامة لهذه المتلازمات على ما يلي:



1- السعال

2- العطس

3- فقدان الشهية

4- حمى

6- توعك.

7- عين حمراء.



ويمكن رؤية العين الحمراء، أو سيلان الأنف وسيلان الأنف في بعض الكلاب، وفي معظم الحالات ، يكون بسبب الاتصال مع الكلاب الأخرى التي حملت الفيروس.



ويجري الطبيب البيطري صورة كاملة للدم والكيمياء السريرية على الكلب، وعادة ، تتم ملاحظة الزيادات في خلايا الدم البيضاء، وهي عبارة عن خلية دم بيضاء تدمر الكائنات الدقيقة، ويمكن أن تؤخذ الأشعة السينية (للرؤوس الشعاعية) من رئتي الكلب لتمييز نوع الالتهاب الرئوي.



ويمكن استخدام أداة تشخيصية أخرى تسمى بالمنظار القصبي لرؤية القصبة الهوائية والشعب الهوائية الأكبر، ويمكن أيضا أخذ عينات من الخلايا ويتم جمعها عن طريق إجراء غسيل الشعب الهوائية، وعادة ما تحتوي هذه العينات على كميات كبيرة من العدلات والزيادات وقد تحتوي على بكتيريا.



ويعتبر اكتشاف الفيروس بحد ذاته أمرًا صعبًا جدًا، حيث ان هناك اختبار الدم يمكن أن يدعم تشخيص الأنفلونزا الكلاب، في معظم الحالات ، يتم أخذ عينة من الدم بعد تطور الأعراض الأولية ثم مرة أخرى بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع



وعادة ما يتم التعامل مع الشكل المعتدل باستخدام مثبطات السعال، ويمكن استخدام المضادات الحيوية إذا كان هناك عدوى بكتيرية ثانوية. الراحة والعزلة من الكلاب الأخرى مهمة أيضا، اما يجب التعامل مع الحالة القاسية بشكل قوي مع مجموعة واسعة من المضادات الحيوية والسوائل وغيرها من معالجات الدعم العامة، والعزلة ضرورية حتى يصبح الكلب مستقرا.



ويتوفر لقاح لإنفلونزا الكلاب حاليا ، حيث ينبغي عزل أي كلب يشتبه في أن يكون مصابا بإنفلونزا الكلاب عن الكلاب الأخرى، عادة ما تتعافى تلك الكلاب المصابة بنوع خفيف من العدوى من تلقاء نفسها، وذلك لتجنب ايضا انتقالها للبشر.



وحذرت دراسة جديدة من أن الكلاب قد تكون ناقلة للإنفلونزا القاتلة بين البشر، وشوهدت الخنازير والطيور قديما في انها تتسبب في تهديدا أكبر للناس، لأنها يمكن أن تحمل أنواعا مختلفة من الإنفلونزا، في حين تميل سلالات معينة من الكلاب في نقل الإنفلونزا.



ويظهر تقرير جديد للفيروس أن فيروس الإنفلونزا أصبحت متنوعة بشكل متزايد في الكلاب المحلية، مما يجعلها الناقلة الرئيسية للمرض، وفي مدينة نيويورك حذر الباحثين من أن التطور ويمكن أن يكون نقطة تحول للتسبب في أسوأ حالات تفشي انفلونزا، وشهدت العديد من الابحاث في السنوات الأخيرة أن البشر الذين لديهم اتصال أكبر مع الكلاب أكثر عرضة للإصابة بأعراض الإنفلونزا.



وقال الباحث ادولفو غارسيا ساستري من كلية ايكان للطب في جبل سيناء وأحد المشرفين على الدراسة أن غالبية الأوبئة ترتبط بالكلاب كمضيف للفيروسات التي تنتقل إلى البشر، ويقول الباحثون إن الوقت حان للتفكير في طرق للحد من انتشار فيروس الأنفلونزا من الكلاب للبشر، وفقا لما تناوله صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ويشرح الدكتور أدولفو غارسيا ساستري ، مدير المعهد العالمي للصحة ومعهد الممرضات الناشئين في المدرسة ، أنه يمكن أن تنتقل الإنفلونزا بين الحيوانات إلى البشر، وبالأخص الاشخاص الذين لا يتمتعون بحصانة ضد هذه الفيروسات.



وسوف تركز الدراسات المستقبلية على توصيف الفيروس بشكل أكبر وتقييمه ، باستخدام الأمصال البشرية ، سواء كان لدى البشر مناعة موجودة ضد كلاب H1N1 أم لا، وإذا كان هناك قدر كبير من المناعة ضد هذه الفيروسات ، فإنها سوف تمثل خطرًا أقل.

يعد فيروس انفلونزا الكلاب من أنواع الإنفلونزا A (H3N8) الذي تم تحديده لأول مرة في ولاية فلوريدا في عام 2004، وهو يصيب الجهاز التنفسي بشكل رئيسي وشديد العدوى، وتم منح اللقاح رخصة كاملة من وزارة الزراعة بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2009، حيث يمكن أن تتعرض بعض الكلاب للفيروس وتقاوم العدوى دون ظهور علامات سريرية..وتتطور الكلاب المصابة بفيروس إنفلونزا الكلاب إلى متلازمتين مختلفتين، منها:1- معتدلة: