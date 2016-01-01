في عيد ميلادها.. تعرف على مهنة جيهان قمري قبل التمثيل

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة جيهان قمري والتي أكملت اليوم عامها الـ39، فهي من مواليد 5 يوليو 1979.



ويعتقد الكثيرون أن جيهان قمري مصرية ولكن الحقيقة أنها لبنانية وقد ولدت في لبنان لأب لبناني وأم مصرية.



وقبل أن تتجه جيهان للتمثيل عملت كمذيعة بإحدى القنوات اللبنانية ثم كراقصة بإحدى فرق الفنون الشعبية وبعد ذلك اتجهت للتمثيل.



وشاركت جيهان في بطولة عدة أفلام منها عمارة يعقوبيان وعلمني الحب وشاركت ايضًا في بطولة عدة مسلسلات منها بنت من شبرا.

