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فن

انطلاق مدّ عربي أحدث مهرجان للأفلام العربية بـ التشيك

الخميس 05/يوليه/2018 - 09:59 م
صدى البلد
محمد نبيل
أعلن مركز السينما العربية ضمن فعاليات الدورة الـ53 من مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، عن إطلاق مهرجان مدّ عربي في براغ بدولة التشيك.

الفعالية السينمائية الوليدة سلطت الضوء عليها مجلتا سكرين دايلي وهوليوود ريبورتر كمهرجان تتضمن أنشطته برامج تستهدف التعريف بجوانب متعددة من الثقافة العربية للجمهور في كل أنحاء العالم.

وتركز البرامج على صناعتي السينما والتليفزيون لكنها تتمدد في كل جوانب الثقافة والفنون والمحتوى الإبداعي، برئاسة المحلل السينمائي علاء كركوتي الشريك المؤسس في مركز السينما العربية.

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