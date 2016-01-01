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مجموعة أزياء انيقة لـ زهير مراد لخريف وشتاء 2019 و2018.. صور

الخميس 05/يوليه/2018 - 08:00 م
عرض ازياء زهير مراد
عرض ازياء زهير مراد في باريس
آية التيجي
قدم زهير مراد عرض ازياء جديد لهذا العام، خلال أسبوع الموضة في باريس، لخريف وشتاء 2019 و2018 للهوت كوتير، بداخله فساتين بتصميمات راقية وعصرية تمزج بين سحر الشرق والجمال الأوروبي، واناقة باريس.

وتنوعت موديلات الفساتين والتطريزات البارزة والتي غلب عليها الورود والأغصان، واستخدم المجوهرات في إظهار التطريزات.

كانت اغلب الاقمشة المستخدمة الستان والشيفون والحرير، والتل، وبرع في مزج الأقمشة مع بعضها البعض ليبرز جمال الفساتين والتطريز.

واختار زهير الالوان الاساسية في كل تصاميمه فقد تنوعت بين الابيض والفضي والأسود والأزرق والأحمر، والزيتي، والبيبي بلو، والذهبي، والبيج، وهو ما جعل مجموعته غنية لتتناسب مع جميع الازواق.

وإليكم الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي وشهد إعجاب المتابعين لروعة التصميمات التي قدمها زهير مراد في عرض باريس لخريف وشتاء هذا العام..
مجموعة أزياء انيقة لـ زهير مراد لخريف وشتاء 2019 و2018.. صور
مجموعة أزياء انيقة لـ زهير مراد لخريف وشتاء 2019 و2018.. صور
مجموعة أزياء انيقة لـ زهير مراد لخريف وشتاء 2019 و2018.. صور
مجموعة أزياء انيقة لـ زهير مراد لخريف وشتاء 2019 و2018.. صور
مجموعة أزياء انيقة لـ زهير مراد لخريف وشتاء 2019 و2018.. صور
مجموعة أزياء انيقة لـ زهير مراد لخريف وشتاء 2019 و2018.. صور
مجموعة أزياء انيقة لـ زهير مراد لخريف وشتاء 2019 و2018.. صور
مجموعة أزياء انيقة لـ زهير مراد لخريف وشتاء 2019 و2018.. صور
مجموعة أزياء انيقة لـ زهير مراد لخريف وشتاء 2019 و2018.. صور
مجموعة أزياء انيقة لـ زهير مراد لخريف وشتاء 2019 و2018.. صور
مجموعة أزياء انيقة لـ زهير مراد لخريف وشتاء 2019 و2018.. صور

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