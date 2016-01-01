الكنيسى يشيد بقرار دينية البرلمان: يقضى على الفوضى الإعلامية

أشاد حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، بقرار لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بخصوص تغليظ عقوبة ظاهرة التحدث باسم الدين دون ترخيص، معبرًا عن سعادته باتخاذ مثل هذه القرارات التى تقضى على ما أسماه بالفوضى الإعلامية المنتشرة بعدد من القنوات.



وأضاف الكنيسى لـ"صدى البلد " أن النقابة تقف خلف أى قرار يسعى لوقف فوضى الإعلام , ويجب على الإعلاميين تحرى الدقة عند التعريف بالضيوف موضحًا، أن الإعلامى هو المسؤول الأول عن تعريف المشاهد بالضيف وكذلك إختيار هذا الضيف ليكون متحدثا أمام الجميع بصفته الدينية أو الإقتصادية أو حتى السياسية.



ونص التعديل الذى أقرته اللجنة الدينية بالبرلمان، على معاقبة المتحدثين في الشأن الديني دون ترخيص أو أثناء سحب او وقف الترخيص، بغرامة لا تقل عن 20 ألفا ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى عقاب القناة بغرامة لا تقل عن خمسين ألفا ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

