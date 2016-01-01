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أخبار العالم

أمريكا تضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز بعد تهديدات إيران

الخميس 05/يوليه/2018 - 07:52 م
مضيق هرمز
مضيق هرمز
أ ش أ
أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية بيل أوربن اليوم الخميس أن البحرية الأمريكية مستعدة لضمان حرية الملاحة وحركة التجارة، ردا على تهديدات إيران بمنع مرور شحنات النفط عبر مضيق هرمز.

وقال المتحدث الأمريكي - وفقا لقناة ( العربية ) الإخبارية - أن الولايات المتحدة وشركاءها يوفرون ويعززون الأمن والاستقرار في المنطقة، ومستعدون معا لضمان حرية الملاحة وحركة التجارة حيثما يسمح القانون الدولي.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد هدد - في وقت سابق - بمنع شحنات النفط من الدول المجاورة المرور عبر مضيق هرمز، إذا استجابت الدول لطلب الولايات المتحدة بعدم شراء نفط إيران.

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