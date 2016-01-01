ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

رياضة البرلمان تحقق فى واقعة إيقاف لاعب تنس الطاولة عمر عصر

الخميس 05/يوليه/2018 - 07:51 م
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
قال النائب فوزى فتي، أمين سر لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، إن الفيصل النهائي في قضية إيقاف لاعب تنس الطاولة، عمر عصر، اللجنة الأولمبية، إذ من حق اللاعب اللجوء للجنة والطعن على القرار، وتقديم اتحاد تنس الطاولة ما يثبت ادعاءتها.

وأشار "فتي" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إلى أن لجنة الشباب والرياضة ستحقق فى قضية إيقاف اللاعب، ومدى صحة ما نسبه اتحاد تنس الطاولة من اتهامات للاعب، مشيرا إلى أن اللجنة لم يصلها أية تقارير من اتحاد تنس الطاولة بشأن الواقعة.

ولفت أمين لجنة الرياصة بالبرلمان إلى أن اللجنة تقف موقف الحياد فى القضية ولا تمانع من تقدم اللاعب عمر عصر ببيان للجنة يؤكد فيها عدم صحة ادعاءات اتحاد التنس، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة، غير ان ثبوت الادعاءات فيه خطورة على اللاعب، كونها تتعلق باسم مصر.

كان الاتحاد المصري لكرة التنس قد أصدر قرارا فى وقت سابق بإيقاف لاعب تنس الطولة، عمر عصر، لسبه مصر، قبل مباراته _فى دورة العاب البحر المتوسط، المقامة فى اسبانيا_مع منافسه التركي، وانسحابه منها، على حد ادعاء الاتحاد.

ترشيحاتنا

نيمار ينضم لرونالدو وميسي في مدينة كازان الروسية

وليان يكشف حقيقة تعاقده مع برشلونة

مفاجأة .. الدورى الصينى يبدد أحلام الزمالك فى ضم أيوب الكعبى

مدرب بلجيكا : لا نحتاج لحوافز للفوز على البرازيل

شاهد.. محمد صلاح و«فن اللامبالاة»

شاهد .. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ومرسي قبل بيان 3 يوليو

الجيش السوري يتمركز قرب الحدود مع الأردن

نيابة أمن الدولة تجدد حبس عبدالمنعم أبو الفتوح 15 يوما

مفاجآت فى كواليس انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس

وليد سليمان يوجه رسالة لجماهير الأهلي عقب أزمة النادي الأخيرة

وزير التعليم: إلغاء الثانوية العامة التقليدية بعد سنتين من الآن

دراسة.. إسرائيل تهدد بإعادة تقسيم حقول الغاز في البحر المتوسط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجموعة أزياء انيقة لـ زهير مراد لخريف وشتاء 2019 و2018.. صور

صدى البلد يكرم أبطال مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط.. صور

إطلالة ناعمة لـ ميلانيا ترامب في ذكري استقلال أمريكا.. صور

نجاح عملية فصل توأم ملتصق بمستشفى الإسكندرية الجامعي.. صور

بكاء وصراخ مسنات قطور بعد ضياع بطاقات معاشهن بسبب الزحام.. صور

فيديو

الجيش الليبي يبث فيديو حول نجاحه فى القضاء على الإرهاب
راغب: أيادى الإخوان ملوثة بدماء الشعب والجيش والشرطة..فيديو
شقرة: السوشيال ميديا تشكل خطرا كبيرا على شبابنا.. فيديو
شاهد .. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ومرسي قبل بيان 3 يوليو
محلل سياسي : النظام غير مسؤول عن وجود المعارضة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟