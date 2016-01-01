رياضة البرلمان تحقق فى واقعة إيقاف لاعب تنس الطاولة عمر عصر

قال النائب فوزى فتي، أمين سر لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، إن الفيصل النهائي في قضية إيقاف لاعب تنس الطاولة، عمر عصر، اللجنة الأولمبية، إذ من حق اللاعب اللجوء للجنة والطعن على القرار، وتقديم اتحاد تنس الطاولة ما يثبت ادعاءتها.



وأشار "فتي" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إلى أن لجنة الشباب والرياضة ستحقق فى قضية إيقاف اللاعب، ومدى صحة ما نسبه اتحاد تنس الطاولة من اتهامات للاعب، مشيرا إلى أن اللجنة لم يصلها أية تقارير من اتحاد تنس الطاولة بشأن الواقعة.



ولفت أمين لجنة الرياصة بالبرلمان إلى أن اللجنة تقف موقف الحياد فى القضية ولا تمانع من تقدم اللاعب عمر عصر ببيان للجنة يؤكد فيها عدم صحة ادعاءات اتحاد التنس، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة، غير ان ثبوت الادعاءات فيه خطورة على اللاعب، كونها تتعلق باسم مصر.



كان الاتحاد المصري لكرة التنس قد أصدر قرارا فى وقت سابق بإيقاف لاعب تنس الطولة، عمر عصر، لسبه مصر، قبل مباراته _فى دورة العاب البحر المتوسط، المقامة فى اسبانيا_مع منافسه التركي، وانسحابه منها، على حد ادعاء الاتحاد.