ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

الشرطة تبحث عن قاتل طفلة في السادسة من عمرها ذبحت بلا رحمة

الخميس 05/يوليه/2018 - 10:01 م
الطفلة التي أبكى
الطفلة التي أبكى مقتلها الملايين
محمد عبدالله
قالت مصادر إنه تم اعتقال صبي مراهق في الـ16 من عمره بعد وضعه ضمن المشتبه بهم في ذبح طفلة في الـ6 من عمرها، بحسب ما ذهبت صحف الجارديان والديلي ميل والميرور البريطانية.

وأثار مقتل الطفلة أليشا ماكفيل البالغة من العمر ست سنوات مشاعر الكثيرين في بريطانيا.

وفتحت الشرطة استجوابًا مع الشاب البالغ من العمر 16 عاما، والذي لم يتم الإعلان عن اسمه لأسباب قانونية، بعد العثور على الفتاة الصغيرة ميتة في جزيرة بوت.

وتبحث الشرطة في حملات مكثفة حول منزل الطفلة في الجزيرة والساحل القريب من المنزل، والذي عثر فيه على أليشا مقتولة.

وأفادت الأنباء أن الطفلة البالغة من العمر ست سنوات قد فُقدت مؤخرًا واكتشفت جثتها في منطقة غابات في طريق أردبيج.

وجاء ذلك بعد عملية تشريح بعد مرور ما يقرب من ثماني ساعات على مقتل أليشا قد قُتلت ، لكن الشرطة لم تكشف عن سبب الوفاة، والتي قال عنها شهود عيان أنها ماتت ذبحا.

وأكدت المباحث أمس أن سيارتين قد تم التحفظ عليهما للاشتباه فيهما.

وقال كبير مسؤولي التحقيق ، وهو مفتش الشرطة ستيوارت هيوستن ، إن الاستجابة للنداءات العامة من الشرطة كانت كبيرة حتى الآن.

لكنه حث أي شخص في المنطقة على الاتصال بالشرطة.

وقال ماكفيل عم الطفلة - الأخ الأكبر لوالد أليشا - في رسالة قصيرة مصاحبة بالفيديو ونشرتها الصحف المحلية، إنه يريدمن قاتل الطفلة الظهور ليرى حجم مافعله بالعائلة لقد سلب أرواحهم.
الشرطة تبحث عن قاتل طفلة في السادسة من عمرها ذبحت بلا رحمة
الشرطة تبحث عن قاتل طفلة في السادسة من عمرها ذبحت بلا رحمة
الشرطة تبحث عن قاتل طفلة في السادسة من عمرها ذبحت بلا رحمة
الشرطة تبحث عن قاتل طفلة في السادسة من عمرها ذبحت بلا رحمة
الشرطة تبحث عن قاتل طفلة في السادسة من عمرها ذبحت بلا رحمة
الشرطة تبحث عن قاتل طفلة في السادسة من عمرها ذبحت بلا رحمة
الشرطة تبحث عن قاتل طفلة في السادسة من عمرها ذبحت بلا رحمة
الشرطة تبحث عن قاتل طفلة في السادسة من عمرها ذبحت بلا رحمة
الشرطة تبحث عن قاتل طفلة في السادسة من عمرها ذبحت بلا رحمة

ترشيحاتنا

تعرف على أول من أدخل علامات الترقيم في اللغة العربية

بالأسماء.. الحكم على المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول مرسي وآخرين فى اللجان النوعية.. فيديو

نادى لاريسا اليونانى يعلن رقم قميص باسم مرسي

رد فعل مثير لمدافع البرازيل تجاه تصريح كومباني المستفز

خبير يكشف موعد زلزال مدمر سيضرب إسرائيل

الجيش الليبي يبث فيديو حول نجاحه فى القضاء على الإرهاب

منع الإعلاميين من حضور حفل خطوبة شقيق محمد صلاح

وليان يكشف حقيقة تعاقده مع برشلونة

دراسة.. إسرائيل تهدد بإعادة تقسيم حقول الغاز في البحر المتوسط

انسحاب صلة يفتح الطريق لعودة الأهرام لرعاية الأهلي

بـ الجنيه..مقارنة بين عقد محمد صلاح ليفربول و رونالدو يوفنتوس

الكنيست الإسرائيلي يسمح لأعضائه باقتحام الأقصى كل 3 أشهر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها .. أجمل إطلالات الفنانة أميرة هاني.. صور

الشرطة تبحث عن قاتل طفلة في السادسة من عمرها ذبحت بلا رحمة

أجمل إطلالات الفنانة اللبنانية دارين حمزة في عيد ميلادها.. صور

هشام ماجد وشيكو: نعيش تحديا كبيرا منذ انفصالنا عن أحمد فهمي.. صور

مجموعة أزياء انيقة لـ زهير مراد لخريف وشتاء 2019 و2018.. صور

فيديو

شاهد.. رشا نبيل: قراءة فن اللامبالاة تزيد بعد اقتناء محمد صلاح له
عبدالمحسن سلامة: نأمل في تجاوب البرلمان لملاحظاتنا على القانون الجديد.. فيديو
حمدي رزق: وزارة الإسكان تسعى لتوفير وحدات محترمة وآدمية.. فيديو
شاهد..تعليق عبدالمحسن سلامة على استقالة عضو مجلس نقابة الصحفيين
نبيلة مكرم: قرار الداخلية يحل مشكلة تصويت المصريين بالخارج

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟