الشرطة تبحث عن قاتل طفلة في السادسة من عمرها ذبحت بلا رحمة

قالت مصادر إنه تم اعتقال صبي مراهق في الـ16 من عمره بعد وضعه ضمن المشتبه بهم في ذبح طفلة في الـ6 من عمرها، بحسب ما ذهبت صحف الجارديان والديلي ميل والميرور البريطانية.



وأثار مقتل الطفلة أليشا ماكفيل البالغة من العمر ست سنوات مشاعر الكثيرين في بريطانيا.



وفتحت الشرطة استجوابًا مع الشاب البالغ من العمر 16 عاما، والذي لم يتم الإعلان عن اسمه لأسباب قانونية، بعد العثور على الفتاة الصغيرة ميتة في جزيرة بوت.



وتبحث الشرطة في حملات مكثفة حول منزل الطفلة في الجزيرة والساحل القريب من المنزل، والذي عثر فيه على أليشا مقتولة.



وأفادت الأنباء أن الطفلة البالغة من العمر ست سنوات قد فُقدت مؤخرًا واكتشفت جثتها في منطقة غابات في طريق أردبيج.



وجاء ذلك بعد عملية تشريح بعد مرور ما يقرب من ثماني ساعات على مقتل أليشا قد قُتلت ، لكن الشرطة لم تكشف عن سبب الوفاة، والتي قال عنها شهود عيان أنها ماتت ذبحا.



وأكدت المباحث أمس أن سيارتين قد تم التحفظ عليهما للاشتباه فيهما.



وقال كبير مسؤولي التحقيق ، وهو مفتش الشرطة ستيوارت هيوستن ، إن الاستجابة للنداءات العامة من الشرطة كانت كبيرة حتى الآن.



لكنه حث أي شخص في المنطقة على الاتصال بالشرطة.



وقال ماكفيل عم الطفلة - الأخ الأكبر لوالد أليشا - في رسالة قصيرة مصاحبة بالفيديو ونشرتها الصحف المحلية، إنه يريدمن قاتل الطفلة الظهور ليرى حجم مافعله بالعائلة لقد سلب أرواحهم.

