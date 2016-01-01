تايلاند تعلن فقدان 49 شخصًا إثر انقلاب قارب في جنوب البلاد

أعلنت البحرية التايلاندية اليوم الخميس فقدان 49 شخصًا إثر انقلاب قارب يحمل 97 شخصا من بينهم سياح من الصين وطاقم من تايلاند، في منتجع بمحافظة بوكيت بجنوب البلاد.



ونقلت قناة (يورونيوز) الأوروبية عن البحرية في تايلاند قولها إنها لا تزال تبحث حتى الآن عن 49 شخصًا، وأنها ساعدت 48 شخصًا من القارب لتأمينهم، مشيرة إلى أنها أرسلت زوارق أخرى للمساعدة في عمليات الإنقاذ.



وأضافت البحرية أن جميع الأفراد بالقارب ارتدوا سترات النجاة.



من ناحية أخرى، أوضحت البحرية أن القارب المذكور كان واحدًا من بين ثلاثة قوارب واجهوا مصاعب في مياه البحر بهذه المنطقة اليوم، حيث انقلب قاربان آخران كانا يحملان 39 شخصًا تم إنقاذهم.



تأتي هذه الحادثة بعد أيام من إعلان مسئول في تايلاند العثور على فريق كرة قدم مكون من 12 طفلًا ومدربهم أحياء بعد أن حوصروا في أحد الكهوف شمالي البلاد لأكثر من أسبوع.