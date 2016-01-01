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أخبار العالم

المعارضة السورية: الأردن نجحت في إعادتنا إلى المفاوضات مع روسيا

الخميس 05/يوليه/2018 - 07:51 م
أحمد الجباوي
أحمد الجباوي
أ ش أ
قال المتحدث باسم المعارضة السورية في الأردن أحمد الجباوي، اليوم الخميس، إن الوساطة الأردنية نجحت في عودة الفصائل السورية المعارضة إلى طاولة المفاوضات مجددا مع الجانب الروسي بشأن وقف التصعيد في منطقة درعا جنوب سوريا.

وأوضح الجباوي ، وفقا لراديو (سوا) الإخباري ، أن الجانبين سيستأنفان المحادثات في وقت لاحق اليوم في جنوب مدينة بصرة الشام التي شهدت أربع جولات من المفاوضات لم يتوصل فيها الجانبان إلى توافق نهائي.

وفي سياق ذي صلة ، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجانب السوري وافق على عدد من مطالب المعارضة المتعلقة بتسليم أسلحتهم الثقيلة ، مشيرا إلى توقف الغارات بشكل نهائي على محافظة درعا.

وأوضح المرصد أن الجيش السوري بات يسيطر على 80% من مساحة درعا وأصبح على بعد كيلومترات من معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

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