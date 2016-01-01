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كأس العالم

رد فعل مثير لمدافع البرازيل تجاه تصريح كومباني المستفز

الخميس 05/يوليه/2018 - 07:52 م
جواو ميراندا، مدافع
جواو ميراندا، مدافع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم
محمد رشاد
أكد جواو ميراندا، مدافع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم وإنتر ميلان الإيطالي، أن مباراة منتخب بلاده أمام نظيره البلجيكي، فى إطار منافسات ربع نهائي كأس العالم روسيا 218، ستكون صعبة للغاية.

وقال ميراندا، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "بلجيكا ليست روميلو لوكاكو فقط، يتمتعون بهجوم قوي للغاية، أفضل طريقة لإيقاف بلجيكا هي الانتباه إلى جميع اللاعبين ، سنتحلى بالهدوء والتركيز، ولا نولي اهتمامًا لما يقال من الخارج، مستعدون فقط للعب أمام بلجيكا".

وعن مواطنه تياجو سيلفا، أوضح "إنه لاعب كبير ومدافع عظيم، لعبنا معا في الفريق الوطني لمدة 10 سنوات، لذلك نعمل معًا بشكل جيد".

ووصف ميراندا، تعليق فينسنت كومباني مدافع بلجيكا الأخير، بأنه "استفزازي" ويهدف لإخفاء الخوف من مواجهة البرازيل.

وكان لاعب بلجيكا المخضرم قال في مؤتمر صحفي إن البرازيل "أقوى منتخب بكأس العالم، من الناحية الفردية، فقط، مضيفا أنه لا يوجد لاعب في منتخب بلاده "يفكر في الخسارة عند الخلود للنوم".

وقال ميراندا، الذي سيصبح رابع لاعب برازيلي يرتدي شارة قائد الفريق في البطولة الحالية، إن كومباني كان يحاول تحفيز لاعبي بلجيكا.

وأضاف "نعرف كل أنواع الاستفزاز وهي طريقة لإخفاء الخوف".

وتابع ميراندا أن البرازيل بطلة العالم خمس مرات ستجتهد في التركيز على التصدي للمهارات الفردية في محاولتها تخطي بلجيكا للوصول للدور قبل النهائي لمواجهة الفائز من مباراة فرنسا وأوروجواي.

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