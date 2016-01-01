ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الأردن : إغلاق الحدود الشمالية يهدف إلى حماية الأمن الوطني

الخميس 05/يوليه/2018 - 07:50 م
جمانة غنيمات
جمانة غنيمات
أ ش أ
قالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات "إن الأردن اتخذ قرار إغلاق الحدود لحماية أمنه، ولتجنب أية مخاطر قد تهدد أمنه ومصالحه".

وأكدت غنيمات - في بيان صحفي اليوم الخميس - أنّ "طلب الأمم المتحدة من الأردن توفير مأوى للنازحين السوريين يصطدم بهذه المصالح"، مشددة على "ضرورة أن يتحمّل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤوليّاتهما، وأن يقوما بدورهما في إغاثة اللاجئين".

وطالبت "المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط تجاه التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في الجنوب السوري، ويحدّ من معاناة الأشقّاء السوريين"، مشدّدة على أن إنهاء العنف والقتل هو الدور الأساس والأهمّ الذي يجب أن تتكاتف الجهود من أجله.

وأكدت غنيمات أن الأردن مستمر بواجبه الإنساني تجاه الأشقاء السوريين، وبذل الجهود في سبيل إيصال المعونات الإغاثية إلى الداخل السوري.

ترشيحاتنا

رينارد يقترب من تدريب المنتخب خلفا لكوبر.. تعرف على السبب

نجوم الرياضة يغيبون عن جنازة الجويني بالنادي الأوليمبي.. صور

طارق الملا: الحكومة مديونة لنا بـ130 مليار جنيه

دولة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

انسحاب صلة يفتح الطريق لعودة الأهرام لرعاية الأهلي

ننشر خطاب شركة صلة لفسخ عقد الرعاية مع الأهلي

اعتقال إسرائيليين بتهمة مشينة خلال مباريات كأس العالم

شاهد.. محمد صلاح و«فن اللامبالاة»

أديس أبابا: اتفاق ثلاثي على مشروعات تكامل بين مصر والسودان وإثيوبيا

تعرف على أول من أدخل علامات الترقيم في اللغة العربية

مفاجأة .. الدورى الصينى يبدد أحلام الزمالك فى ضم أيوب الكعبى

جريشة ملهوش ضهر بالمونديال.. صافرة عادت من دور الـ 16 والإنجليز طالبوا بمنحه درجة الفارس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجموعة أزياء انيقة لـ زهير مراد لخريف وشتاء 2019 و2018.. صور

صدى البلد يكرم أبطال مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط.. صور

إطلالة ناعمة لـ ميلانيا ترامب في ذكري استقلال أمريكا.. صور

نجاح عملية فصل توأم ملتصق بمستشفى الإسكندرية الجامعي.. صور

بكاء وصراخ مسنات قطور بعد ضياع بطاقات معاشهن بسبب الزحام.. صور

فيديو

الجيش الليبي يبث فيديو حول نجاحه فى القضاء على الإرهاب
راغب: أيادى الإخوان ملوثة بدماء الشعب والجيش والشرطة..فيديو
شقرة: السوشيال ميديا تشكل خطرا كبيرا على شبابنا.. فيديو
شاهد .. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ومرسي قبل بيان 3 يوليو
محلل سياسي : النظام غير مسؤول عن وجود المعارضة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟