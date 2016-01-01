الأردن : إغلاق الحدود الشمالية يهدف إلى حماية الأمن الوطني

قالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات "إن الأردن اتخذ قرار إغلاق الحدود لحماية أمنه، ولتجنب أية مخاطر قد تهدد أمنه ومصالحه".



وأكدت غنيمات - في بيان صحفي اليوم الخميس - أنّ "طلب الأمم المتحدة من الأردن توفير مأوى للنازحين السوريين يصطدم بهذه المصالح"، مشددة على "ضرورة أن يتحمّل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤوليّاتهما، وأن يقوما بدورهما في إغاثة اللاجئين".



وطالبت "المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط تجاه التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في الجنوب السوري، ويحدّ من معاناة الأشقّاء السوريين"، مشدّدة على أن إنهاء العنف والقتل هو الدور الأساس والأهمّ الذي يجب أن تتكاتف الجهود من أجله.



وأكدت غنيمات أن الأردن مستمر بواجبه الإنساني تجاه الأشقاء السوريين، وبذل الجهود في سبيل إيصال المعونات الإغاثية إلى الداخل السوري.