سفير السعودية لدى واشنطن : إيران تدعي البراءة من أنشطتها الإرهابية

قال السفير السعودي لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان ، اليوم الخميس ، إن النظام الإيراني كعادته يدعي البراءة حينما يتم الكشف عن أنشطته الإرهابية.



وأضاف خالد بن سلمان - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوردته قناة (العربية الحدث)الإخبارية - ردا على وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف ، "يجب أن لا ننسى التاريخ الطويل لهذا النظام في دعم الإرهاب والفوضى في منطقتنا والعالم".



وتابع " إن ما حدث مجرد حلقة من مسلسل طويل من الجرائم الإيرانية ، وجواد ظريف مجرد قناع يحاول بائسًا إخفاء جرائم النظام".



وكان وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف اعتبر أن اعتقال السلطات البلجيكية دبلوماسيا في النمسا للاشتباه في تخطيطه لهجوم بقنبلة في فرنسا "مخطط زائف".



يشار إلى أن النيابة البلجيكية أعلنت عن إحباط هجوم إرهابي كان من المخطط أن يستهدف مؤتمرا لمنظمة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" المعارض في باريس يوم 30 يونيو.