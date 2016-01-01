محافظ السويس يؤكد على سرعة توصيل المرافق لمدن الإسكان الجديدة

عقد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمدن السكنية الجديدة واستكمال أعمال المرافق والخدمات العامة وتطوير ورفع كفاءة المدن السكنية القديمة.



واستعرض مدير عام الاسكان المخطط العام لمدن الاسكان الاجتماعي وأعمال المرافق والخدمات التي تجري علي مستوي المدن تمهيدًا لتسليمها.



وفي الاجتماع اكد المحافظ على سرعة اعمال توصيل الصرف الصحي والمياه والكهرباء بمدينة الحرية الجديدة لعدد 64 عمارة بإجمالي 1536 وحدة سكنية وذلك في اكتوبر 2018، والتأكيد علي رصف الشارع الذي يربط بين مدينة الحرية الجديدة واليسر.



وأشار المحافظ الى أهمية إنهاء الأعمال للمرافق والخدمات والبنية التحتية بمدينة احمد زويل والتي تشمل 118 عمارة بعدد2832 وحدة سكنية، والانتهاء من أعمال البناء والانشاء لعدد 9 عمارات بالمدينة .



وكلف حامد مديرية الاسكان بسرعة عمل مخطط عام وخطة زمنية لرفع كفاءة وتطوير وصيانة المدن السكنية القديمة (احد واليسر) ، كما اكد على مدير عام الاسكان بوضع خطة زمنية لتطوير وترميم باقي المدن السكنية القديمة على التوالي وتشكيل اتحاد الشاغلين بجميع المدن السكنية بعد الانتهاء من أعمال التطوير للصرف الصحي والمياه والكهرباء والارصفة والطرق وإعادة المظهر الجمالي والحضاري للمدينة لخدمة المواطنين بهذه المدن .



حضر الاجتماع المهندس عبد الصمد أحمد مدير عام مديرية الاسكان والمرافق والمهندس محمود فوزي رئيس حي فيصل وهشام جابر مدير المالية والادارية وحي عتاقة والتخطيط العمراني والمكتب الفني وادارة المياه بهيئة قناة السويس وشركة الصرف الصحي والمياه والغاز وجهاز تعمير سيناء والكهرباء.