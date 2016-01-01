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التخطيط: لا توجد خطة لتقليل أعداد الموظفين بالدولة.. فيديو

الخميس 05/يوليه/2018 - 07:58 م
صدى البلد
البهى عمرو
قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، إن هدف الوزارة هو تقديم خدمات متميزة للمواطنين، ونفت ما يتردد عن وجود خطة من الدولة لتقليل عدد الموظفين الحكوميين.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج العرب فى أسبوع المذاع على قناة تن، أن الجهاز الإداري يعتمد على الاستثمار في البشر، ولكنه لا يوجد تعيينات جديدة، ونسبة العامل إلى المواطن العادي مرتفعة جدًا، بالمقارنة بالدول المتقدمة ومشيرة إلى أن نسبة العامل فى الجهاز الادارى مقارنة بالمواطن تكون موظف لكل 22 مواطنا.

وأشارت إلى أن هناك بعض الدول تكون النسبة بها موظف لكل 50 مواطنا، لافتة الى أنه من خلال التدريب والاستثمار في البشر نستطيع الوصول لجهاز إداري أكثر فاعلية.

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