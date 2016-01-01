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كأس العالم

لوكاكو: مواجهة البرازيل صعبة.. ولا أستطيع الانتظار للوقوف أمام نيمار

الخميس 05/يوليه/2018 - 07:50 م
روميلو لوكاكو
روميلو لوكاكو
محمد رشاد
أكد روميلو لوكاكو مهاجم منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم ونادي مانشستر يونايتد ، على أن مباراة منتخب بلاده أمام نظيره البرازيلي غدا الجمعة فى إطار مباريات دور الـ8 لكأس العالم روسيا 2018 ستكون اختبارا صعبا، لكن رفاقه في الفريق لديهم الإمكانيات العالية لإحداث الفارق فى اللقاء.

وقال لوكاكو تصريحات في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، : "سيكون اللقاء اختبارًا جيدًا، نعرف أنها مواجهة صعبة، لكننا نمتلك القدرات اللازمة لإحداث الفارق ، إذا سنحت لنا الفرصة للفوز في المباراة، فإن ينتظرنا مباراة أكثر أهمية في نصف النهائي".

وحول البرازيلي نيمار دا سيلفا، قال لوكاكو: "إنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، سوف أواجهه كخصم للمرة الثانية، لا أستطيع الانتظار من أجل خوض هذه المواجهة".

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