نشرة الموانئ.. وصول وسفر 4330 راكبًا بالبحر الأحمر وتداول 400 شاحنة..تصدير 24780 طن بضائع من دمياط ..دخول وخروج 24 سفينة حاويات وبضائع عامة ببورسعيد

ميناء سفاجا يستقبل 3 سفن تقل 461 راكبا و108 شاحنات

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

وصول وسفر 1406 ركاب وتداول 103 شاحنات بميناء نويبع البحري



صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا استقبل اليوم ثلاث سفن وهى مسرة، بوسيدون اكسبريس، نما اكسبريس وعلى متنهما 461 راكبا و108 شاحنة بضائع و3 شاحنة عفش ركاب و32 سيارة بينما تغادر السفينتان الرياض و الحرية2 وعلى متنهما 470 راكبا و 80 شاحنة و 18 سيارة.



فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين الرياض و الحرية2 وعلى متنهم 346 راكبا او 27 شاحنة بضائع و 4 شاحنة عفش ركاب و 61 سيارة وغادرت ثلاث سفن و هى مسرة ، بوسيدون اكسبريس ، نما اكسبريس و على متنهم 963 راكبا و 75 شاحنة و 18 سيارة.



كما استقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة و على متنها 519 راكبا و 52 سيارة بينما شهد الميناء بالامس مغادرة العبارة القاهرة و على متنها 165 راكبا و 32 سيارة .



على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1406 ركاب و تداول 103 شاحنات حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنها 313 راكبا و21 برادا و6 تريلات و50 سيارة.



بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين آيلة و بريدج وعلى متنها 404 ركاب و26 براد و4 تريلا و 16 سيارة و 2 باص جيت وغادرت السفينتين ايلة و بريدج وعلى متنهم 689 راكبا و 21 برادا و25 تريلا و 4 سيارة و3 باص جيت .



كما اعلنت هيئة ميناء دمياط ،في بيان صادر عنها اليوم، استقبال ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و8 سفن بضائع عامة ، بينما غادر سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة ، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأشارت الى مغادرة 751 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 41310 أطنان من البضائع العامة منها 33 سيارة نقل محملة بـ 1450 طن قمح ، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 69160 ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 19564 طنا.



كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 9500 طن يوريا و6000 طن ألواح جبس و1030 طن بوتاسيوم و5150 طن فوسفات و3100 طن كسب فول صويا.



كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 147 حاوية مكافئة وحركة الوارد 492 حاوية مكافئة ، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1106 حاوية مكافئة،بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 9800 طن ذرة و13882 طن حديد و3198 طن خشب و3500 طن كسب عباد و36 طن قطع غيار.



كما أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي حركة السفن بموانئ بورسعيد اليوم الخميس بلغ 24 سفينة.



وذكر بيان صادر عن هيئة الموانئ أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 وخروج 11 سفينة ، وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول وخروج 13 سفينة ، وتم تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

