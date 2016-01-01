مودريتش: نسعى لكتابة قصة سعيدة لـ كرواتيا في المونديال

أعرب لوكا مودريتش نجم المنتخب الكرواتي، عن رغبته في كتابة قصة لا تنسى مع منتخب بلاده في كأس العالم روسيا 2018.



وقال لاعب وسط ريال مدريد في تصريحات صحفية:"منذ يورو 2008 لم نتخط المرحلة الأولى من خروج المغلوب، لذلك الأمر مهم جدا لنا، ونسعى الى كتابة قصة سعيدة لـ كرواتيا في المونديال 2018 .



وأضاف:"حققنا نتيجة جيدة بعد عدة سنوات من المحاولة، كنت في جيل 2008 وعانينا من بعض النتائج المحبطة بتلك الفترة وبعدها أمام تركيا والبرتغال في اليورو الماضي".



جدير بالذكر أن مودريتش نجح في قيادة كرواتيا إلى دور الثمانية من المونديال، بعد التغلب على الدنمارك بركلات الترجيح، في إنجاز تاريخي جديد يضاهي ما فعلوه في يورو 2008.