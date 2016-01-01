معلومات مجلس الوزراء: لا يوجد اقتراض 300 مليون دولار لصالح قناة السويس .. تسليم 3 ملايين و427 ألف طن قمح .. وإحالة سائق للتحقيق لتركه القطار لشراء وجبة طعام

حذف المتوفين والأسماء المكررة من بطاقات التموين

تسليم 3 ملايين و427 ألف طن قمح محلي فى موسم التوريد

الحكومة تنفي اقتراض قناة السويس 300 مليون دولار من بنوك خليجية

إحالة سائق للتحقيق لتركه القطار لشراء وجبة طعام

الوزراء ينفي تغيير قصتي اللغة العربية والإنجليزية بـ 2 ثانوي

تسليم 3 ملايين و427 ألف طن قمح محلي فى موسم التوريد



أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة تسلمت 3 ملايين و427 الف طن من القمح المحلي خلال موسم التوريد الذي انتهي شهر يونيو الماضي، وأضاف انه سيعرض يوم الاربعاء المقبل علي مجلس الوزراء الاجراءات الخاصة باضافة المواليد علي البطاقات التموينية.



الحكومة تنفي اقتراض قناة السويس 300 مليون دولار من بنوك خليجية



ونفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما أثير في العديد من وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية وصفحات التواصل الاجتماعي ما تردد من أنباء حول اقتراض قناة السويس قرض بقيمة 300 مليون دولار من بنوك خليجية، لتمويل شراء حفارين جديدين وفقًا لتقرير نشرته إحدى وكالات الأنباء.



وتواصل المركز مع هيئة قناة السويس, والتي نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلًا, مُؤكدةً أن قناة السويس لم تقترض أي أموال من أي بنوك خارجية وأن كل ما أثير حول هذا الشأن ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، مُشيرةً إلى أن إحصائيات الملاحة بالقناة سجلت زيادة العائدات بشكل غير مسبوق، مُحققة أعلى إيرادات مالية في تاريخها بلغ 5,6 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار خلال العام المالي السابق وهو أكبر دليل على كذب تلك الادعاءات.



وأضافت الهيئة أنها اتخذت خطوات سباقة نحو تطوير المجرى الملاحي للقناة لتعزيز مكانتها التنافسية مع الطرق الملاحية الأخرى، وانتهجت سياسات تسويقية مرنة أثمرت عن جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر من قبل مما أسفر عن تحقيق الهيئة لمبلغ قدره 600 مليون دولار في الفترة من يوليو 2017 إلى نهاية يونيو 2018.



حذف المتوفين والأسماء المكررة من بطاقات التموين



من جهة أخرى، نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بقيام وزارة التموين بعملية حذف عشوائي للمواطنين من منظومة البطاقات التموينية.



وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة، موضحةً أنه لم يتم حذف أي مواطن بشكل عشوائي من منظومة البطاقات التموينية، حيث أن إجراءات حذف المواطنين التي تجري من قبل الوزارة تتم بشكل دقيق ومنظم و تقتصر على المتوفين والأسماء المكررة على أكثر من بطاقة تموينية نظرًا لعدم الفصل الاجتماعي، مؤكدًة أنه لم يتم حذف أي مواطن من البطاقات التموينية إلا بعد إجراء مراجعةً دقيقة بالتعاون مع الجهات المعنية.



وأشارت الوزارة إلى أن هناك قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من دعم السلع التموينية بشكل يمنع حدوث أي تلاعب، مُؤكدةً علي حرص الدولة على توصيل الدعم لمستحقيه عن طريق تنقية البطاقات التموينية بشكل مدروس.



وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة تعرض أحد الأفراد المقيدين بمنظومة الدعم لوجود أخطاء في البطاقة التموينية، يجب عليه التوجه إلى المكتب التمويني التابع له، والاستعلام عن الفرد المحذوف والتقدم بطلب لإعادته، وذلك في حالة ثبوت عشوائية الحذف.



إحالة سائق للتحقيق لتركه القطار لشراء وجبة طعام



وقال مركز معلومات مجلس الوزراء ان ما تداولته العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي فيديو لسائق قطار يترك القطار وينزل لشراء وجبة طعام، تم التواصل مع وزارة النقل للوقوف على حقيقة هذا الأمر.



وأضاف أنه فور علم الوزارة بتلك الواقعة أجرت على الفور تحقيقا فيها للتأكد من مدى صحتها ولاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها, مشيرةً إلى أنه فور التحقق من حدوث تلك الواقعة أصدرت قرارا بإيقاف قائد القطار ومساعده عن العمل وتحويلهم للشئون القانونية للتحقيق في الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء عددا من البيانات رد فيها على الشائعات التي انتشرت مؤخرا، حيث نفى المركز اقتراض قناة السويس 300 مليون دولار من بنوك خليجية، فيما نفى تغيير قصتي اللغة العربية والإنجليزية بـ 2 ثانوي، وأوضح المركز أنه تم حالة سائق للتحقيق لتركه القطار لشراء وجبة طعام.