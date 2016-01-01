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أخبار العالم

إسرائيل تعلن نجاح تجارب تطوير منظومة القبة الحديدية

الخميس 05/يوليه/2018 - 07:51 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، نجاح تجارب لبعض التحسينات التي أدخلت على منظومة القبة الحديدية.

وأشارت الوزارة إلى أن التجارب شاركت فيها كل من شركة رفائيل وهيئة الصناعات العسكرية الإسرائيلية وسلاح البحرية وسلاح الجو.

وتضمنت التجارب القيام بإطلاق صواريخ تمثل الأهداف المضادة المتنوعة والمتطورة في ساحات القتال.

وتتكون منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية من منظومة القبة الحديدية والعصا السحرية ومنظومة حيتس "السهم".

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