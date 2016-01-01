مقتل 16 شخصا في انفجار مصنع ألعاب نارية خارج مكسيكو سيتي

قال مسؤول محلي إن 16 شخصا على الأقل بينهم عمال إنقاذ قتلوا بسبب انفجار مصنع ألعاب نارية في منطقة تولتيبك اليوم الخميس، في أحدث واقعة ضمن سلسلة من الانفجارات المميتة التي تضرب المنطقة المعروفة بإنتاج الألعاب النارية.



وقال أليخاندرو أوزونا المسؤول الكبير في حكومة ولاية مكسيكو للتلفزيون المكسيكي إن الضحايا بينهم مارة وعمال إنقاذ كانوا قد وصلوا إلى الموقع للمساعدة.

