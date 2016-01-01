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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي ينتقد إسرائيل لهدمها منشآت فلسطينية

الخميس 05/يوليه/2018 - 07:56 م
فيديريكا موجيريني
فيديريكا موجيريني
أ ش أ
انتقد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس قيام السلطات الإسرائيلية بهدم منشآت فلسطينية في منطقة أبو نوار، والتحضير لهدم منطقة خان الأحمر، وإعادة توطين السكان ضد إرادتهم.

جاء هذا الموقف في بيان نشره موقع الاتحاد الأوروبي عن المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موجيريني، حيث حذرت من أن هذه العمليات، بالإضافة إلى مخططات بناء مستوطنات جديدة في نفس المنطقة تفاقم التهديدات التي تواجه حل الدولتين وتقوض أكثر من آفاق السلام الدائم في المنطقة.

وأوضح البيان أنه "تمشيا مع موقفنا طويل الأمد بشأن سياسة إسرائيل الاستيطانية، غير القانونية بموجب القانون الدولي ، والإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات النقل القسري وعمليات الإخلاء والهدم ومصادرة المنازل، فإن الاتحاد الأوروبي يتوقع من السلطات الإسرائيلية عكس هذه القرارات وبشكل كامل الوفاء بالتزاماته كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي".

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