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اجتماع عاجل لرموز النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب

الخميس 05/يوليه/2018 - 07:58 م
اجتماع عاجل لرموز
اجتماع عاجل لرموز النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب
محمد بدران
أعلن الإعلامى إسلام الشاطر، أن عددا من رموز النادى الاهلى في اجتماع عاجل الآن بحضور رئيس النادى وحسن حمدى، لبحث شكل جديد من التعاون والدعم.

وكتب الشاطر عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "‏‏‏يحدث الآن الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن حمدي فى اجتماع مع رجال الأعمال الاهلاوية القدامي لبحث شكل جديد من التعاون والدعم .

يذكر ان الشاطر يقدم برنامج "إكسترا تايم" الذى يعرض على قناة إكسترا نيوز في تمام الساعة الـ12 منتصف الليل.
اجتماع عاجل لرموز النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب

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