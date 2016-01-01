ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الصناعات الطبية: نستهدف زيادة صادرات الدواء إلى 10%

الخميس 05/يوليه/2018 - 08:07 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
قال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ان المجلس يستهدف زيادة حجم صادرات الدواء للدول العربية إلى 10 % خلال 10 سنوات، مشيرا إلى أن المجلس بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتجارة والصحة تسعى إلى حل مشكلة سعر بلد المنشآ من خلال عمل ملفات موازية للأسعار المحلية.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم وقال ان حجم واردات آسيا الوسطى من الدواء يبلغ 1.845 مليار دولار نصيب مصر لا يتجاوز 2 مليون دولار ونسعى الى مضاعفته للوصول الى 5 % من حجم السوق خلال 10 سنوات ،فيما بلغت واردات السوق الروسي من القطاع 9 مليارات دولار نصيب مصر 5 ملايين دولار ونسعى إلى زيادتها 1.25 % .

وأوضح أن المجلس ينتظر موافقة وزارة التجارة والصناعة على التعاقد مع شركة " luctor medical" العالمية لإعداد دراسات عن بعض الأسواق الافريقية والأوروبية لقطاع المستلزمات الطبية وتتضمن الدارسة تحليل مبدئي للأسواق وتحديد قنوات التوزيع المناسبة وترشيح أهم المستوردين والمهتمين بالمنتجات المصرية وإعداد استراتيجية لدخول السوق وقياس مدى مواءمة الاستراتيجية مع السوق.

ترشيحاتنا

تيتي: مباراة البرازيل وبلجيكا ستكون متعة في كرة القدم

بالأسماء.. الحكم على المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول مرسي وآخرين فى اللجان النوعية.. فيديو

دولة عربية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

الجيش السوري يتمركز قرب الحدود مع الأردن

طارق الملا: الحكومة مديونة لنا بـ130 مليار جنيه

تعرف على أول من أدخل علامات الترقيم في اللغة العربية

مجلة بريطانية: اكتشافات الغاز تجذب أوروبا لمصر

وزير التعليم: إلغاء الثانوية العامة التقليدية بعد سنتين من الآن

صلة السعودية تدرس إمكانية رعاية الزمالك

مفاجآت فى كواليس انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس

جريشة ملهوش ضهر بالمونديال.. صافرة عادت من دور الـ 16 والإنجليز طالبوا بمنحه درجة الفارس

5 دول أوروبية تهدد إسرائيل بالرد العنيف في هذه الحالة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجموعة أزياء انيقة لـ زهير مراد لخريف وشتاء 2019 و2018.. صور

صدى البلد يكرم أبطال مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط.. صور

إطلالة ناعمة لـ ميلانيا ترامب في ذكري استقلال أمريكا.. صور

نجاح عملية فصل توأم ملتصق بمستشفى الإسكندرية الجامعي.. صور

بكاء وصراخ مسنات قطور بعد ضياع بطاقات معاشهن بسبب الزحام.. صور

فيديو

الجيش الليبي يبث فيديو حول نجاحه فى القضاء على الإرهاب
راغب: أيادى الإخوان ملوثة بدماء الشعب والجيش والشرطة..فيديو
شقرة: السوشيال ميديا تشكل خطرا كبيرا على شبابنا.. فيديو
شاهد .. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ومرسي قبل بيان 3 يوليو
محلل سياسي : النظام غير مسؤول عن وجود المعارضة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟