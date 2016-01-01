الصناعات الطبية: نستهدف زيادة صادرات الدواء إلى 10%

قال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ان المجلس يستهدف زيادة حجم صادرات الدواء للدول العربية إلى 10 % خلال 10 سنوات، مشيرا إلى أن المجلس بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتجارة والصحة تسعى إلى حل مشكلة سعر بلد المنشآ من خلال عمل ملفات موازية للأسعار المحلية.



جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم وقال ان حجم واردات آسيا الوسطى من الدواء يبلغ 1.845 مليار دولار نصيب مصر لا يتجاوز 2 مليون دولار ونسعى الى مضاعفته للوصول الى 5 % من حجم السوق خلال 10 سنوات ،فيما بلغت واردات السوق الروسي من القطاع 9 مليارات دولار نصيب مصر 5 ملايين دولار ونسعى إلى زيادتها 1.25 % .



وأوضح أن المجلس ينتظر موافقة وزارة التجارة والصناعة على التعاقد مع شركة " luctor medical" العالمية لإعداد دراسات عن بعض الأسواق الافريقية والأوروبية لقطاع المستلزمات الطبية وتتضمن الدارسة تحليل مبدئي للأسواق وتحديد قنوات التوزيع المناسبة وترشيح أهم المستوردين والمهتمين بالمنتجات المصرية وإعداد استراتيجية لدخول السوق وقياس مدى مواءمة الاستراتيجية مع السوق.

