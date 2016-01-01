ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

نتنياهو ورئيس الموساد يعلقان على استعادة ساعة الجاسوس كوهين

الخميس 05/يوليه/2018 - 07:57 م
صدى البلد
عرفة البنداري
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على نجاح الموساد في تنفيذ عملية استخباراتية في سوريا واستعادة ساعة اليد التي استعملها الجاسوس إيلي كوهين في سوريا.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله: ""أهنئ مقاتلي الموساد لعملهم الحازم والشجاع الذي أعاد إلى إسرائيل تذكارا من مقاتل عظيم قدم الكثير لتعزيز أمن إسرائيل" بحسب زعمه.

ومن جهته قال رئيس الموساد، يوسي كوهين: "لن ننسى إيلي كوهين أبدا. تراثه الذي يتميز بالإخلاص وبالحزم وبالشجاعة وبحب الوطن هو تراثنا. نحن على اتصال دائم وحميم مع زوجته نادية وعائلته.

وتابع كوهين "إيلي ارتدى ساعة اليد هذه في سوريا حتى اليوم حين تم إلقاء القبض عليه، وكانت الساعة جزءا من هويته العربية المخفية".

ترشيحاتنا

إعلامي إماراتي: لست سمسارا حتى أجلب رعاة للنادي الأهلي

البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 6 مليارات قدم يوميًا

5 دول أوروبية تهدد إسرائيل بالرد العنيف في هذه الحالة

سياسي تركي يكشف موعد استفتاء أردوغان لعودة الخلافة العثمانية

الصور الأولى لحادث مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالخانكة

تعليق إبراهيم سعيد على انتقال كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس

ننشر خطاب شركة صلة لفسخ عقد الرعاية مع الأهلي

لوكاكو: مواجهة البرازيل صعبة.. ولا أستطيع الانتظار للوقوف أمام نيمار

إيهاب جلال يرفض منصب المدرب العام فى الجهاز الفنى الجديد للمنتخب

وزير التعليم: إلغاء الثانوية العامة التقليدية بعد سنتين من الآن

شوبير عن رحيل رونالدو: لحظة فاصلة في تاريخ الكرة

صحيفة أمريكية تسلط الضوء على أكبر خطر يواجه مصر بعد الإرهاب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجموعة أزياء انيقة لـ زهير مراد لخريف وشتاء 2019 و2018.. صور

صدى البلد يكرم أبطال مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط.. صور

إطلالة ناعمة لـ ميلانيا ترامب في ذكري استقلال أمريكا.. صور

نجاح عملية فصل توأم ملتصق بمستشفى الإسكندرية الجامعي.. صور

بكاء وصراخ مسنات قطور بعد ضياع بطاقات معاشهن بسبب الزحام.. صور

فيديو

الجيش الليبي يبث فيديو حول نجاحه فى القضاء على الإرهاب
راغب: أيادى الإخوان ملوثة بدماء الشعب والجيش والشرطة..فيديو
شقرة: السوشيال ميديا تشكل خطرا كبيرا على شبابنا.. فيديو
شاهد .. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ومرسي قبل بيان 3 يوليو
محلل سياسي : النظام غير مسؤول عن وجود المعارضة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟