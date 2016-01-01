نتنياهو ورئيس الموساد يعلقان على استعادة ساعة الجاسوس كوهين



ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله: ""أهنئ مقاتلي الموساد لعملهم الحازم والشجاع الذي أعاد إلى إسرائيل تذكارا من مقاتل عظيم قدم الكثير لتعزيز أمن إسرائيل" بحسب زعمه.





ومن جهته قال رئيس الموساد، يوسي كوهين: "لن ننسى إيلي كوهين أبدا. تراثه الذي يتميز بالإخلاص وبالحزم وبالشجاعة وبحب الوطن هو تراثنا. نحن على اتصال دائم وحميم مع زوجته نادية وعائلته.



وتابع كوهين "إيلي ارتدى ساعة اليد هذه في سوريا حتى اليوم حين تم إلقاء القبض عليه، وكانت الساعة جزءا من هويته العربية المخفية".



علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على نجاح الموساد في تنفيذ عملية استخباراتية في سوريا واستعادة ساعة اليد التي استعملها الجاسوس إيلي كوهين في سوريا.