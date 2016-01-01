راغب: أيادى الإخوان ملوثة بدماء الشعب والجيش والشرطة..فيديو

قال العميد سمير راغب، المحلل السياسي، ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، إن فكرة التصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية خبيثة .



وأضاف "راغب" في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن تلك الجماعة الإرهابية مازالت تقتل أبناء الشعب والجيش والشرطة .



وأكمل:" لا فارق بين جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وداعش .. وكافة أفكارهم مبنية على نصوص سيد قطب و لا تصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية الملوثة بدماء أبنائنا".

