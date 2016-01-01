ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

راغب: أيادى الإخوان ملوثة بدماء الشعب والجيش والشرطة..فيديو

الخميس 05/يوليه/2018 - 08:00 م
سمير راغب
سمير راغب
هاني حسين
قال العميد سمير راغب، المحلل السياسي، ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، إن فكرة التصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية خبيثة .

وأضاف "راغب" في حواره مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن تلك الجماعة الإرهابية مازالت تقتل أبناء الشعب والجيش والشرطة .

وأكمل:" لا فارق بين جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وداعش .. وكافة أفكارهم مبنية على نصوص سيد قطب و لا تصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية الملوثة بدماء أبنائنا".

موضوعات متعلقة

مصطفى بكري: لا تصالح مع الإخوان المتآمرين على الدولة المصرية.. فيديو

مصطفى بكري: « لازم نجيب المتآمرين على مصر ولو فى صناديق » .. فيديو

علي حسن : العمليات الإرهابية الأخيرة مدعومة من التنظيم الدولي الإخواني لزعزعة استقرار مصر

مصطفى بكري: الشعب المصري كشف مؤامرة الإخوان لإسقاط الوطن.. فيديو

جمال بيومي: أرفض دعوات التصالح مع الإخوان.. فيديو

موسى مصطفى موسى: لا تصالح مع من تلوثت أيديهم بالدماء.. فيديو

ترشيحاتنا

سعر صادم لسلسلة نادين نجيم

اجتماع عاجل لرموز النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب

رينارد يقترب من تدريب المنتخب خلفا لكوبر.. تعرف على السبب

رد فعل مثير لمدافع البرازيل تجاه تصريح كومباني المستفز

إعلامي إماراتي: لست سمسارا حتى أجلب رعاة للنادي الأهلي

مدرب بلجيكا : لا نحتاج لحوافز للفوز على البرازيل

الصور الأولى لحادث مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار بالخانكة

بالأسماء.. الحكم على المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول مرسي وآخرين فى اللجان النوعية.. فيديو

نجوم الرياضة يغيبون عن جنازة الجويني بالنادي الأوليمبي.. صور

أديس أبابا: اتفاق ثلاثي على مشروعات تكامل بين مصر والسودان وإثيوبيا

وليد سليمان يوجه رسالة لجماهير الأهلي عقب أزمة النادي الأخيرة

صلة السعودية تدرس إمكانية رعاية الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجموعة أزياء انيقة لـ زهير مراد لخريف وشتاء 2019 و2018.. صور

صدى البلد يكرم أبطال مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط.. صور

إطلالة ناعمة لـ ميلانيا ترامب في ذكري استقلال أمريكا.. صور

نجاح عملية فصل توأم ملتصق بمستشفى الإسكندرية الجامعي.. صور

بكاء وصراخ مسنات قطور بعد ضياع بطاقات معاشهن بسبب الزحام.. صور

فيديو

الجيش الليبي يبث فيديو حول نجاحه فى القضاء على الإرهاب
راغب: أيادى الإخوان ملوثة بدماء الشعب والجيش والشرطة..فيديو
شقرة: السوشيال ميديا تشكل خطرا كبيرا على شبابنا.. فيديو
شاهد .. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ومرسي قبل بيان 3 يوليو
محلل سياسي : النظام غير مسؤول عن وجود المعارضة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟