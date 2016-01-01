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اقتصاد

التصديري للصناعات الطبية: نستهدف تحقيق 2.8 مليار دولار خلال 10 سنوات

الخميس 05/يوليه/2018 - 08:05 م
صدى البلد
ولاء عبدالكريم
كشف الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية أن المجلس يستهدف الوصول بحجم صادرات القطاع الطبية والتى يشمل (الدواء- مستلزمات الطبية- مستحضرات التجميل) الى 2.8 مليار دولار خلال 10 سنوات.

وقال جورج خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس مساء اليوم انه سيتم التركيز على 3 أسواق مستهدفة ( افريقيا- دول عربية – آسيا الوسطى وروسيا) والتى يبلغ حجم واردتها 50 مليار دولار منهم 400 مليون دولار نصيب مصر.

وأضاف أن حجم واردات السوق الأفريقي من القطاع الطبي يبلغ 16 مليار دولار نصيب مصر 80 مليون دولار فقط ونسعى للوصول الى 1.6 مليار دولار خلال 10 سنوات من خلال الوصول الى 3% في 2021 و6% في 2027 و10 % بحلول 2030.

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