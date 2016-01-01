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محافظات

إقامة مناطق لوجستية للحبوب والسلع والسلاسل تجارية بالبحيرة

الخميس 05/يوليه/2018 - 08:12 م
إقامة مناطق لوجستية
إقامة مناطق لوجستية بالبحيرة على مساحة 81 الف متر مربع
جمالات الدمنهورى
يجرى العمل على قدم وساق بمحافظة البحيرة لتجهيز الأراضى التى تم تخصيصها لإقامة مناطق لوجستية على الطريق الزراعى السريع.

وأكد المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن  مساحة المنطقة اللوجستية  التى تم تخصيصها منذ عام 2016 تقع على مساحة 81 ألفا و134 متر مربع على الطريق الزراعى السريع بمدخل دمنهور بجوار مديرية الطب البيطرى وستكون لحفظ وتخزين الحبوب والسلع الغذائية و لإنشاء سلاسل تجارية كبرى لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة وذلك فى إطار تنفيذ برنامج الحكومة الخاص  بتحسين أماكن التخزين وزيادة المناطق اللوجستية.

وأشار وكيل تموين البحيرة إلى حضوره اجتماع موسع يوم السبت المقبل مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين لمناقشة ماسيتم تنفيذه من برنامج الحكومة وخاصة موضوع "إضافة المواليد ".

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