أمير قطر يحضر نهائي كأس العالم

كشفت وسائل الإعلام الروسية عن نية أمير قطر حضور نهائي كأس العالم في روسيا المقرر له يوم 15 من الشهر الجاري.



وقالت وكالة رويترز نقلا عن السفير القطري في روسيا إن أمير قطر تميم بن حمد سيحضر نهائي كأس العالم روسيا 2018، إلا أنه لم يؤكد عقده لقاءات ثنائية أثناء تواجده في موسكو.



يذكر أن بطولة كأس العالم روسيا 2018 ستنتهي يوم 15 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن تستضيف قطر البطولة المقبلة في 2022.