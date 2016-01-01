الجامعة العربية: السعودية تستقبل 18 ألف سوري للحج هذا العام

نفت الجامعة العربية ماتم تداوله حول منع مواطنين سوريين من القيام بفريضة الحج هذا العام.



وأكد السفير محمود عفيفى، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه حسبما توافر للجامعة فإن المملكة العربية السعودية، وفي إطار ترتيباتها لموسم الحج، فإنها تستعد لاستقبال نحو 18 ألف سوري لأداء فريضة الحج هذا العام.



وأوضح عفيفى، أنه في ضوء المعلومات المتوافرة فإنه لا صحة للأنباء التي تم تداولها بخصوص منع مواطنين سوريين من القيام بفريضة الحج هذا العام



وأضاف أنه لا توجد سابقة لقيام المملكة بتسييس فريضة الحج أو منع أي مسلم من أدائها وشدد على أهمية عدم الانسياق وراء أخبار مجهولة المصدر تسعى للترويج لأغراضٍ سياسية واضحة.